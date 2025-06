Ondata di calore a Firenze: allerta rossa e rischio per la salute.

Firenze si prepara ad affrontare un’ondata di calore intensa, con un’allerta meteo di colore rosso dichiarata per domenica 15 giugno. L’indicazione, emessa sulla base del bollettino del Dipartimento di Epidemiologia SSR della Regione Lazio, segnala un rischio elevato per la salute pubblica, derivante da temperature previste che potrebbero raggiungere i 37 gradi Celsius.Questa previsione si inserisce in un contesto di ondate di calore sempre più frequenti e intense, un fenomeno che risuona con le crescenti preoccupazioni globali legate al cambiamento climatico e alla sua impatto sulle città. La risposta del Comune di Firenze, attraverso Palazzo Vecchio, testimonia una crescente consapevolezza della necessità di implementare sistemi di monitoraggio e di allerta precoce per proteggere la popolazione vulnerabile.Il record di temperatura, già superato ieri, con 35,5 gradi registrati alla stazione di Firenze-Orto Botanico alle 15:30, sottolinea la rapidità e l’intensità con cui il caldo si sta intensificando. La stazione meteo ha rilevato anche una temperatura di 31,3 gradi già alle 10 del mattino di oggi, indicando un inizio di giornata particolarmente caldo.L’impatto di un’ondata di calore come questa non si limita solo al disagio termico. L’aumento delle temperature può aggravare preesistenti patologie cardiovascolari e respiratorie, aumentare il rischio di disidratazione e colpi di calore, soprattutto tra anziani, bambini e persone con malattie croniche. Inoltre, l’innalzamento delle temperature può compromettere la qualità dell’aria, incrementando la concentrazione di ozono troposferico, un inquinante atmosferico dannoso per la salute.La risposta a questa emergenza climatica richiede un approccio multidisciplinare. Oltre ai sistemi di allerta e ai protocolli di protezione per le persone più vulnerabili, è fondamentale investire in infrastrutture urbane resilienti, come aree ombreggiate, fontane pubbliche e edifici con sistemi di raffrescamento efficienti. L’urbanistica deve evolvere per mitigare l’effetto “isola di calore” tipico delle città, promuovendo la creazione di spazi verdi e l’utilizzo di materiali da costruzione a bassa riflettività. Inoltre, una maggiore sensibilizzazione della popolazione sull’importanza di adottare comportamenti responsabili, come evitare l’esposizione al sole nelle ore più calde, mantenere una corretta idratazione e prestare attenzione ai segnali di avvertimento del proprio corpo, è cruciale per ridurre il rischio di conseguenze negative. L’emergenza climatica non è solo un problema scientifico o politico, ma richiede la partecipazione attiva e consapevole di tutti i cittadini.