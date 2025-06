Ondata di calore: allerta arancione prorogata a Firenze fino a sabato.

L’allerta meteo arancione per ondate di calore, inizialmente prevista per domani, è stata prorogata a sabato 14 giugno a Firenze, come annunciato dal Comune. Questa decisione, supportata dai dati forniti dal dipartimento di epidemiologia della SSR Regione Lazio, evidenzia una persistenza e un’intensificazione dell’evento termico. Il sistema di codifica, che prevede livelli di allerta giallo, arancione e rosso, riflette il crescente rischio per la salute pubblica, in particolare per le fasce di popolazione più vulnerabili come anziani, bambini e persone con patologie preesistenti.L’evoluzione delle temperature, come documentata dalle rilevazioni meteorologiche, è significativa. Oggi, il codice giallo, pur segnalando un’attenzione particolare, indica una temperatura percepita massima di 35 gradi Celsius. L’innalzamento a codice arancione, previsto per domani, prevede un incremento a 36 gradi, con un picco di 37 gradi sabato. Queste temperature percepite, influenzate dall’umidità e dalla ventilazione, rappresentano un fattore di stress aggiuntivo per l’organismo umano.Un indicatore cruciale è il record di temperatura giornaliera stabilito ieri alla stazione di rilevamento Firenze-Orto Botanico, con 34,4 gradi registrati nel pomeriggio. La rapidità con cui la temperatura si è mantenuta alta, come testimoniato dai 30,9 gradi registrati alle 9:15 di questa mattina presso la stessa stazione, sottolinea la natura persistente dell’ondata di calore.Questa prolungata esposizione a temperature elevate solleva preoccupazioni non solo per la salute umana, ma anche per l’ambiente. L’aumento del rischio di incendi, lo stress sulle risorse idriche e le conseguenze sulla flora e sulla fauna locale sono tutti aspetti da considerare. L’emergenza climatica, con l’aumento della frequenza e dell’intensità di eventi estremi come questo, impone un ripensamento delle politiche di mitigazione e di adattamento, che includano misure di protezione della salute pubblica, la gestione sostenibile delle risorse e la promozione di comportamenti responsabili. L’attenzione al benessere dei cittadini e la salvaguardia del territorio richiedono un impegno collettivo e una pianificazione strategica a lungo termine.