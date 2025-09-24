Operazione Fingerprints: Sventa Traffico di Droga in 5 Regioni

Nell’ambito di un’articolata operazione antitratta di stupefacenti, i Carabinieri del Comando Provinciale di Firenze, sotto la direzione della Distrettuale Antimafia fiorentina, hanno messo a segno una serie di interventi coordinati in cinque regioni italiane: Toscana, Campania, Lombardia, Abruzzo e Sicilia.

L’attività, denominata “Fingerprints”, ha portato all’esecuzione di dodici misure cautelari personali, tra cui arresti e obblighi di dimora, e venti perquisizioni domiciliari, coinvolgendo un vasto contingente di oltre cento militari.

L’indagine, protrattasi per un periodo significativo, ha disvelato l’esistenza di un’associazione criminale transnazionale dedita al traffico internazionale di sostanze stupefacenti.

La struttura organizzativa si rivela complessa e ramificata, con ruoli specializzati e una rete logistica sofisticata che ha permesso di aggirare i controlli e di distribuire ingenti quantitativi di droga su diversi territori.

Le indagini, svolte attraverso intercettazioni telefoniche e ambientali, attività di osservazione e pedinamenti, hanno consentito di ricostruire le dinamiche operative del gruppo, identificando i principali responsabili e i canali di approvvigionamento.

L’associazione criminale sembrava operare attraverso un sistema di gestione compartimentato, in cui ogni membro aveva un ruolo specifico, dalla logistica al trasporto, fino alla distribuzione all’ingrosso e al dettaglio.

La denominazione “Fingerprints” (impronte digitali) allude alla meticolosa opera di tracciamento e ricostruzione delle attività illecite, volta a identificare con precisione i responsabili e a documentare le loro connessioni.

L’operazione mira a disarticolare completamente l’organizzazione criminale e a prevenire ulteriori traffici illeciti, con un impatto significativo sulla sicurezza pubblica e sulla lotta alla criminalità organizzata.

Le autorità competenti stanno ora esaminando i materiali sequestrati durante le perquisizioni, alla ricerca di ulteriori elementi utili per l’indagine e per l’individuazione di complici non ancora identificati.

L’azione dei Carabinieri rappresenta un tassello importante nella strategia complessiva di contrasto al traffico di droga, un fenomeno che continua a rappresentare una grave minaccia per la società.