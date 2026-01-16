Ozono in Toscana: Progressi nell’Aria, Sfide in Arrivo

Monitoraggio della Qualità dell’Aria in Toscana: Progressi e Sfide OzonoLe recenti proiezioni Arpat per il 2025 rivelano un quadro complesso della qualità dell’aria in Toscana, segnato da significativi miglioramenti nella gestione di alcuni inquinanti chiave, ma anche da persistenti criticità legate all’ozono troposferico.

L’analisi, focalizzata sui principali indicatori di inquinamento atmosferico, evidenzia una tendenza positiva per le polveri sottili (PM10 e PM2.5) e il biossido di azoto, pur richiedendo un’attenzione costante per mitigare l’impatto sulla salute pubblica.

Un risultato particolarmente incoraggiante è il rispetto, per la prima volta, dei limiti annuali relativi al PM10.

Il numero di giorni di sforamento della media di 50 µg/m³ è rimasto al di sotto del limite consentito di 35, indicando un’efficacia delle misure di controllo delle emissioni e un cambiamento nei modelli meteorologici regionali.

Nonostante ciò, la concentrazione media regionale di PM10 si è attestata a 19 µg/m³, con il valore più alto rilevato a Lucca-Capannori (25 µg/m³), sottolineando la necessità di interventi mirati in aree specifiche.

Il PM2.5, un indicatore cruciale per la valutazione dei rischi respiratori, ha mostrato un andamento ancora più favorevole, con il pieno rispetto del limite normativo annuale di 25 µg/m³.

I valori più alti, seppur inferiori al limite, sono stati registrati a Lucca-Capannori (17 µg/m³) e Pistoia-Montale (15 µg/m³), mentre la media regionale si è posizionata a 12 µg/m³, riflettendo un miglioramento complessivo.

Anche il biossido di azoto (NO2), storicamente una problematica per l’area fiorentina, ha mostrato un andamento positivo, con il rispetto della media annuale di 40 µg/m³ per il secondo anno consecutivo.

Sebbene Firenze-Lavagnini presenti ancora concentrazioni più elevate (32 µg/m³), la diminuzione del 6% rispetto al 2024 a livello regionale suggerisce l’efficacia delle politiche volte a ridurre le emissioni veicolari e industriali.

Tuttavia, il quadro si fa più complesso quando si considera l’ozono troposferico (O3), un inquinante secondario che si forma attraverso reazioni chimiche in presenza di luce solare e precursori come NOx e VOC.

A differenza degli altri inquinanti monitorati, l’ozono non è direttamente emesso da fonti industriali o veicolari, ma si genera nell’atmosfera.

Il 30% dei siti di monitoraggio ha rilevato superamenti del valore obiettivo per la protezione della salute, definito come 25 superamenti della massima media giornaliera di otto ore di 120 µg/m3 su un triennio.

I punti critici includono Pistoia-Montale, Firenze-Signa e Lucca-Carignano, aree caratterizzate da particolari condizioni meteorologiche e conformazioni orografiche che favoriscono la formazione di ozono.

I superamenti della soglia di attenzione (massima media oraria di 180 µg/m3), seppur in numero limitato, indicano un potenziale rischio per le persone più sensibili.

La mancata rilevazione della soglia di allarme (240 µg/m3) è un elemento positivo, ma non deve indurre a sottovalutare la gravità del problema.

Le proiezioni Arpat evidenziano la necessità di approfondire la ricerca sui meccanismi di formazione dell’ozono troposferico e di sviluppare strategie di mitigazione più efficaci, che tengano conto delle specificità territoriali e delle interazioni complesse tra inquinanti e condizioni meteorologiche.

Ulteriori sforzi dovrebbero essere diretti a ridurre le emissioni di precursori dell’ozono, a promuovere l’uso di tecnologie più pulite e a sensibilizzare la popolazione sui rischi per la salute associati all’esposizione all’ozono.

La qualità dell’aria in Toscana, seppur in miglioramento, rimane una sfida complessa che richiede un impegno continuo da parte di tutti gli attori coinvolti.