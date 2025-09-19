Perugia, Finanza smantella rete di corruzione negli appalti pubblici

Un’operazione della Guardia di Finanza di Perugia ha portato all’applicazione di cinque misure cautelari personali, evidenziando una complessa rete di irregolarità e potenziali reati corruttivi che hanno coinvolto appalti pubblici relativi al Consorzio Bonifica Val di Chiana Romana e Val di Paglia e alla Provincia di Perugia.

L’inchiesta, orchestrata dalla Procura di Raffaele Cantone e originariamente avviata sotto la direzione del procuratore aggiunto Giuseppe Petrazzini, ha svelato un sistema volto a manipolare le procedure di aggiudicazione, con l’obiettivo di favorire specifiche imprese a discapito della trasparenza e dell’equità delle competizioni.

Due funzionari pubblici, uno in forza al Consorzio Bonifica e l’altro alla Provincia, sono stati posti agli arresti domiciliari, insieme all’amministratore di una società a responsabilità limitata con sede a Città della Pieve, residente a Chiusi.

Il geometra residente a Ficulle (Terni) è stato sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, mentre il titolare di una ditta individuale di Perugia ha visto imposto il divieto temporaneo di contrattare con la pubblica amministrazione.

L’indagine trae origine da una denuncia presentata da un professionista, vittima di tentativi di estorsione da parte di un intermediario, il quale offriva l’aggiudicazione di un appalto di progettazione in cambio di una somma di denaro.

Questa denuncia ha innescato un’approfondita attività investigativa, delegata al nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza.

Le indagini hanno rivelato l’esistenza di un quadro di intese occulte, che, pur apparentemente rispettose delle normative vigenti, hanno permesso di eludere la legislazione in materia di appalti pubblici, generando un’illegittima assegnazione di lavori.

Le irregolarità non si sarebbero limitate alla sola selezione del contraente, ma avrebbero interessato l’intero processo, suggerendo un sistema strutturato volto a garantire risultati predeterminati.

Sebbene le somme coinvolte negli appalti risultino essere di modesta entità, l’operazione evidenzia la potenziale diffusione di pratiche illecite a livello locale e l’impatto corrosivo sulla fiducia pubblica.

Le indagini si sono concentrate sulla sfera amministrativa, escludendo, almeno per il momento, il coinvolgimento di figure politiche di alto livello.

Tuttavia, l’operazione solleva interrogativi importanti sulla governance dei processi di appalto, sulla necessità di rafforzare i controlli interni e sulla responsabilità dei funzionari pubblici nel garantire la legalità e la trasparenza dell’azione amministrativa.

L’inchiesta, in corso, mira a ricostruire la filiera delle irregolarità e a identificare tutti i soggetti coinvolti in questa presunta attività illecita, al fine di ripristinare la legalità e di tutelare il patrimonio pubblico.