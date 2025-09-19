Perugia, Inchiesta: Corruzione e Turbative d’Asta negli Appalti

L’inchiesta in corso, condotta dalla Procura della Repubblica di Perugia con il supporto del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria (NPEF) della Guardia di Finanza, ha svelato un complesso sistema di corruzione e turbativa d’asta che ha coinvolto funzionari pubblici e imprenditori operanti nel territorio perugino.

Al centro dell’indagine vi è una serie di appalti pubblici per lavori di riqualificazione infrastrutturale, con un focus iniziale su due interventi specifici: la ricostruzione spondale del fiume Chiani nel Comune di Monteleone di Orvieto, stimata in 963.800 euro, e lavori minori sulla strada provinciale 300/1 di Porto, per un valore di circa 14.000 euro.

Questi primi appalti sembrano aver costituito un preludio a un intervento ben più consistente, riguardante la strada provinciale 308/3 di Città della Pieve, la 318/4 di Pila e la 344/1 di Castel del Piano, il cui valore complessivo supera i 100.000 euro.

L’avvio delle indagini è scaturito da una denuncia presentata da un professionista, vittima di una richiesta di denaro – una sorta di “mazzetta” – da parte di un intermediario, in cambio della promessa di affidamento di un incarico di progettazione pubblicato dalla Provincia di Perugia.

Questa denuncia ha permesso agli investigatori di ricostruire un quadro preoccupante: un intricato sistema di accordi illeciti e favoritismi tra operatori economici e dipendenti pubblici, finalizzato a manipolare le procedure di appalto.

L’obiettivo primario era quello di garantire, a determinate aziende, l’aggiudicazione dei contratti pubblici in cambio di vantaggi personali.

L’indagine ha portato all’applicazione di cinque misure cautelari personali, disposte dal giudice per le indagini preliminari (GIP) di Perugia.

Tale decisione, resa possibile dalla recente riforma del processo penale – la cosiddetta “Legge Nordio” – ha comportato un interrogatorio preventivo degli indagati, volto a verificare la sussistenza di elementi a loro favore.

Il GIP, condividendo pienamente le conclusioni dell’ufficio inquirente, ha ritenuto concreto il pericolo di reiterazione dei reati, giustificando così l’adozione delle misure cautelari.

La riforma Nordio, infatti, permette di applicare le misure cautelari solo in casi di gravità, dopo aver ascoltato gli indagati, garantendo loro un diritto di difesa più ampio.

L’inchiesta solleva interrogativi significativi sulla trasparenza e la correttezza delle procedure di appalto nel territorio perugino, evidenziando la necessità di rafforzare i controlli e i sistemi di prevenzione della corruzione, al fine di tutelare l’interesse pubblico e garantire una gestione efficiente e trasparente delle risorse destinate alla realizzazione di opere pubbliche.

L’approfondimento delle indagini sarà cruciale per accertare l’estensione del sistema corruttivo e individuare tutti i soggetti coinvolti.