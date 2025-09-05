Pisa, bloccata la stazione: protesta pro-Palestina e indagini

Un’azione di contestazione radicale ha interrotto ieri sera la normale operatività della stazione ferroviaria di Pisa, scatenando un’indagine a carico di numerosi individui e sollevando interrogativi sul ruolo del dissenso pacifico e delle azioni dirette in un contesto di crescente tensione internazionale.

Le autorità, attraverso la Questura, stanno finalizzando una dettagliata informativa da trasmettere alla Procura, con l’ipotesi di reati che includono l’interruzione dolosa di un servizio pubblico essenziale e la violazione delle normative sulla sicurezza, specificatamente il decreto sicurezza vigente.

L’azione, che ha visto il blocco dei binari e la temporanea paralisi del traffico ferroviario, è stata condotta da un corteo di manifestanti identificati dalle forze dell’ordine come membri e sostenitori di collettivi e movimenti politici afferenti all’area antagonista e a settori della sinistra radicale, con una forte vocazione pro-Palestina.

L’azione ha visto il superamento di un cordone di sicurezza della Polfer (Polizia Ferroviaria), permettendo a centinaia di persone di accedere alla zona binari.

La revisione delle immagini di sorveglianza è tuttora in corso, con la probabile identificazione di un numero significativamente superiore di partecipanti rispetto a quelli inizialmente individuati.

L’azione è stata rivendicata dal collettivo “Studenti per la Palestina”, già noto per precedenti eventi di contestazione, tra cui l’azione sulla Torre Pendente e scontri con le forze dell’ordine durante una manifestazione.

In un comunicato, il collettivo ha giustificato l’azione come risposta al blocco della “Sumud Flotilla” (una nave diretta verso Gaza), affermando l’intenzione di bloccare l’Europa stessa.

Lo striscione di testa del corteo recitava: “Se Israele blocca la Sumud Flotilla, noi bloccheremo l’Europa,” evidenziando una strategia di azione diretta in risposta a presunti ostacoli all’aiuto umanitario e alla pressione politica a favore della Palestina.

La scena della stazione di Pisa è stata caratterizzata dalla presenza di persone di diverse età, inclusi studenti, bambini e anziani, a testimonianza di un’ampia partecipazione e di un sentimento diffuso di frustrazione.

I manifestanti, con un linguaggio veemente, hanno denunciato quanto percepiscono come un “genocidio” in corso in Palestina, sostenendo che le dichiarazioni di condanna e le iniziative diplomatiche non siano sufficienti per contrastare la situazione.

L’azione è stata presentata come un atto di disobbedienza civile, un tentativo di interrompere, anche simbolicamente, gli “ingranaggi” di un sistema accusato di complicità con le politiche israeliane.

Il comunicato finale stigmatizza con particolare durezza coloro che professano ideali di pace e giustizia, ma che, a loro avviso, rimangono prigionieri di un compromesso con un “progetto sionista”.

L’azione solleva la questione cruciale del bilanciamento tra il diritto di espressione e la necessità di garantire l’ordine pubblico, ponendo in luce le tensioni intrinseche al dibattito internazionale sul conflitto israelo-palestinese.