Pisa, Halloween: Indagine su presunta violenza a minorenne

Un episodio inquietante ha scosso la comunità pisana, sollevando interrogativi profondi sulla vulnerabilità minorile e le responsabilità individuali.

Un uomo di trent’anni, di origine nordafricana, è attualmente al centro di un’indagine complessa, gravato da accuse di violenza sessuale aggravata e omissione di soccorso, e sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora nel Comune di Grosseto.

L’accaduto, avvenuto nella notte tra il 31 ottobre e l’1 novembre, in prossimità della stazione ferroviaria di Pisa, si è verificato durante i festeggiamenti per Halloween.La vittima, una ragazza di soli quattordici anni, era reduce dai festeggiamenti quando, a causa di un consumo eccessivo di alcol, si è accasciata a terra, manifestando uno stato di alterazione cosciente.

La scena ha attirato l’attenzione di diversi passanti, tra cui anche l’indagato.

In circostanze che la magistratura sta cercando di chiarire con precisione, l’uomo si è offerto di assistere la giovane, ma, approfittando della sua condizione di vulnerabilità, avrebbe compiuto atti di natura sessuale, inclusi baci reiterati.

L’escalation dell’evento si è interrotta grazie all’intervento tempestivo del padre della ragazza, che, allertato, è riuscito a sottrarre la figlia dalle mani dell’uomo.

