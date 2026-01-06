Pisa: Un’opportunità unica per gli studenti del semestre filtro

L’Università di Pisa ha annunciato l’avvio di un’iniziativa di supporto formativo senza precedenti, pensata per offrire una rete di sicurezza e opportunità di crescita a un vasto numero di studenti, ben oltre i confini tradizionali del “semestre filtro”.

A partire dal 19 gennaio, l’Ateneo ospiterà corsi di recupero dedicati agli studenti ammessi con riserva ai corsi di Medicina, Odontoiatria, Veterinaria e discipline affini.

Tuttavia, in una scelta che si discosta dalle linee guida ministeriali, l’opportunità è estesa anche a coloro che non hanno maturato alcun credito durante il periodo di prova.

Questa decisione, come ha sottolineato il Rettore Riccardo Zucchi, riflette un impegno concreto verso l’inclusione e la valorizzazione del percorso formativo di ciascuno studente.

L’obiettivo primario è evitare che il lavoro svolto durante il semestre filtro risulti vanificato, permettendo agli studenti, anche in caso di mancato superamento delle prove, di utilizzare i crediti eventualmente conseguiti per proseguire gli studi presso l’Università di Pisa in altre aree disciplinari.

La scelta rappresenta un atto di responsabilità sociale, riconoscendo che il percorso accademico può essere complesso e che il fallimento di una prova non deve necessariamente rappresentare una barriera insormontabile.

I dati relativi al semestre filtro appena concluso rivelano una realtà articolata: 230 studenti hanno superato con successo tutte e tre le prove, 255 ne hanno superate due, 260 una sola, mentre ben 997 non hanno accumulato crediti.

Questo scenario rende ancora più significativa l’importanza di questa iniziativa di supporto.

Il calendario ufficiale, che seguirà la pubblicazione della graduatoria nazionale finale l’8 gennaio, prevede immatricolazioni per gli ammessi con riserva.

Le immatricolazioni per gli altri corsi di studio sono già aperte, con una scadenza prorogata al 6 marzo.

I corsi di recupero, incentrati su Biologie, Chimica e Fisica, si svolgeranno nell’aula magna del Polo Carmignani dal 19 al 28 gennaio, con modalità di frequenza consigliate, ma anche accessibili da remoto.

Ogni materia vedrà un carico didattico di 16 ore, erogate da docenti esperti nel campo del semestre filtro.

Per gli studenti ammessi con debiti formativi ai corsi di Medicina, Odontoiatria e Veterinaria e corsi affini, l’esame consisterà in un test a risposta multipla composto da 31 quesiti, con un tempo a disposizione di un’ora e quindici minuti.

La valutazione sarà espressa in trentesimi e non sarà necessaria l’accettazione del voto, con verbalizzazione automatica del risultato migliore in caso di ripetuti tentativi.

Il calendario degli appelli è strutturato con sessioni dedicate a Fisica (6, 20 e 24 febbraio) e Biologia e Chimica (7, 21 e 25 febbraio).

Infine, per gli studenti che non hanno maturato alcun credito, saranno previste sessioni d’esame dedicate, progettate per offrire un percorso di valutazione mirato e personalizzato.

L’intera iniziativa si configura come un esperimento innovativo, volto a ridefinire il concetto di “opportunità” all’interno dell’ecosistema universitario.