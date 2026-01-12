PNRR: Commissariamento in 4 Regioni per i Piani Scolastici

Il Governo, in un atto di indirizzo volto a salvaguardare l’efficacia del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e la continuità del servizio scolastico, ha disposto il commissariamento delle Regioni Toscana, Emilia-Romagna, Umbria e Sardegna.

La decisione, formalizzata dal Consiglio dei Ministri, interviene a seguito della mancata approvazione, nonostante reiterate sollecitazioni e proroghe, dei piani di dimensionamento delle reti scolastiche regionali, un adempimento cruciale inserito tra le riforme previste dal PNRR e definito dal precedente esecutivo.

Il dimensionamento scolastico, lungi dall’essere una mera riorganizzazione amministrativa, rappresenta un intervento strutturale volto a calibrare l’offerta formativa alle reali esigenze demografiche e territoriali, ottimizzando l’utilizzo delle risorse pubbliche e garantendo un’istruzione di qualità.

La sua implementazione non implica necessariamente la soppressione di istituti, ma mira a una distribuzione più equa ed efficiente delle strutture esistenti, evitando sprechi e promuovendo sinergie tra scuole.

La misura, assunta in un contesto di stringenti vincoli temporali e finanziari imposti dall’Unione Europea, risponde alla necessità di adempiere agli obblighi assunti dall’Italia, minimizzando il rischio di sanzioni che comprometterebbero l’intero progetto di ripresa economica del Paese.

La mancata approvazione dei piani di dimensionamento non solo espone il rischio di perdita di finanziamenti, ma solleva interrogativi sulla capacità delle istituzioni regionali di rispettare gli impegni assunti a livello nazionale e comunitario.

La legittimità del percorso governativo è stata più volte confermata dalla magistratura: la Corte Costituzionale si è espressa in merito in tre occasioni, ribadendo la correttezza dell’azione del Governo e sottolineando l’imperativo di una collaborazione istituzionale costruttiva.

Analogamente, i ricorsi presentati dalle Regioni inadempienti sono stati respinti in merito da diverse sentenze del Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) e del Consiglio di Stato, confermando la validità degli atti governativi.

Le quattro Regioni avevano beneficiato di due proroghe successive, estese rispettivamente al 30 novembre e al 18 dicembre, con l’auspicio che tali dilazioni consentissero la finalizzazione dei piani.

L’inerzia dimostrata, nonostante le ripetute sollecitazioni e l’adeguato tempo a disposizione, ha reso inevitabile l’intervento di commissariamento, un atto di indirizzo che mira a sbloccare la situazione e a garantire il regolare avvio del prossimo anno scolastico.

Come sottolineato dal Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, l’azione del Governo in questi anni si è costantemente orientata verso una collaborazione leale e proficua con le istituzioni regionali, con l’obiettivo primario di tutelare la qualità e la continuità del servizio scolastico, pilastro fondamentale per il futuro del Paese.

Il commissariamento, seppur rappresentando una misura di stringente necessità, è concepito come uno strumento transitorio, volto a superare l’attuale impasse e a restituire alle Regioni la piena responsabilità nella gestione della rete scolastica, nel rispetto degli obiettivi nazionali e comunitari.