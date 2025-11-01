cityfood
sabato 1 Novembre 2025
Firenze Cronaca

Prato, aggressione brutale: donna e figlio feriti gravemente.

Redazione Firenze
Un atto di brutale violenza ha sconvolto la quiete di Prato, culminando nell’arresto di un uomo di 48 anni, di origine cinese, accusato di lesioni gravissime e maltrattamenti in famiglia.
La vicenda, che si è consumata in un contesto domestico, ha visto come vittime la moglie, 45 anni, e il figlio ventenne, colpiti con una mannaia, strumento che ha reso l’aggressione particolarmente devastante.

La ferocia dell’azione ha causato alla donna lesioni gravissime al polso destro, quasi completamente reciso, e alla mano sinistra, con la perdita di due dita.

Il figlio, pur gravemente ferito, è sopravvissuto all’attacco.
La scena, agghiacciante, è stata testimoniata dalla figlia minore della coppia, che fortunatamente è rimasta illesa, costretta a confrontarsi con un evento traumatico che segnerà profondamente la sua esistenza.
La donna è stata immediatamente trasportata all’ospedale Careggi di Firenze, dove un team di specialisti si sta adoperando per evitare l’amputazione di polso e dita, una conseguenza potenzialmente irreversibile delle ferite riportate.
La delicatezza dell’intervento chirurgico e la complessità della situazione clinica rendono incerto il recupero completo della funzionalità dell’arto.

L’aggressore, un uomo regolarmente residente sul territorio italiano, è stato assicurato alla giustizia, in attesa di un processo che dovrà accertare le motivazioni e le responsabilità di un gesto così violento.

L’episodio riapre un dibattito urgente sulla crescente complessità delle dinamiche familiari e sui segnali di disagio spesso celati dietro una facciata di normalità.

Le indagini, condotte dalla polizia, mirano a ricostruire la sequenza degli eventi che hanno portato all’aggressione, analizzando il contesto relazionale all’interno della famiglia e individuando eventuali fattori scatenanti.

Questo tragico evento solleva interrogativi cruciali sulla necessità di rafforzare i servizi di supporto psicologico per le vittime di violenza domestica e di promuovere una cultura del rispetto e della non violenza all’interno delle relazioni interpersonali.
La comunità è chiamata a confrontarsi con una realtà dolorosa e a sostenere le vittime, offrendo loro un sostegno concreto e un percorso di recupero psicologico.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076

