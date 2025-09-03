Prato, Frumuzache: Avviso di conclusione indagini per l’omicidio di Denisa Paun Adas e Ana Maria Andrei.

La Procura della Repubblica di Prato ha formalizzato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari nei confronti di Vasile Frumuzache, guardia giurata trentaduenne di nazionalità rumena, accusato di omicidio aggravato e distruzione di cadavere.

L’inchiesta riguarda la tragica scomparsa di Denisa Paun Adas, giovane prostituta il cui corpo fu ritrovato in un hotel pratese nella notte tra il 15 e il 16 maggio 2025.

Le complesse e meticolose indagini hanno delineato un quadro inquietante, suggerendo che Frumuzache non avrebbe agito in solitaria, ma in concorso con individui al momento ancora da identificare.

L’ipotesi principale, supportata da elementi raccolti durante l’interrogatorio, è che il vigilante abbia posto fine alla vita di Denisa Paun Adas per evitare un estorsione di considerevole entità, pari a 10.000 euro.

La vittima, a quanto pare, minacciava di rivelare dettagli compromettenti alla moglie del vigilante, configurando una situazione di vulnerabilità e pressione psicologica.

Una perizia psichiatrica ha confermato la capacità di intendere e di volere di Frumuzache, escludendo temporaneamente la possibilità di un’infermità mentale come causa attenuante.

Tuttavia, la ricostruzione dei fatti presentata dalla Procura dipinge un quadro di premeditazione, corroborato dalla scoperta di due sopralluoghi effettuati dal vigilante nelle immediatezze dell’area del delitto.

I sopralluoghi, avvenuti il 14 maggio 2025 alle 2:31 e alle 22:45, hanno permesso a Frumuzache di studiare le vie di accesso, l’affluenza di potenziali clienti e, in definitiva, di pianificare l’azione criminale.

La scelta del luogo di parcheggio, una Golf in via Buontalenti, sottolinea un tentativo di organizzare la fuga.

L’impatto psicologico dell’indagine si è manifestato anche nelle comunicazioni di Frumuzache con la moglie, intercettate durante la detenzione.

In queste conversazioni, il vigilante avrebbe fatto riferimento alla commissione di “omicidi”, suscitando profonda incredulità nella donna.

Questa rivelazione, se confermata, estende significativamente la gravità delle accuse e l’ambito delle indagini.

La vicenda si complica ulteriormente con la confessione di Frumuzache riguardante l’omicidio e la soppressione del cadavere di Ana Maria Andrei, un’altra giovane prostituta romena la cui scomparsa era stata denunciata a Montecatini Terme l’1 agosto 2024.

La scoperta dell’auto di Ana Maria, custodita presso l’abitazione di Frumuzache a Bizzarrino, vicino a Larciano, evidenzia una rete di connessioni criminali e solleva interrogativi inquietanti sulle possibili vittime silenziose.

La Procura della Repubblica ha immediatamente avviato un’indagine più ampia e approfondita, con l’obiettivo di accertare se Frumuzache sia responsabile di ulteriori crimini, al di là delle confessioni finora rese.

L’indagine si concentra ora sull’identificazione dei presunti complici e sulla ricostruzione della possibile rete di relazioni che ha portato alla commissione di questi efferati delitti, lasciando aperta la possibilità di altre vittime e di una complessa trama di depravazione e sfruttamento.