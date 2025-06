Prato in Prevenzione: Tour della Salute per il Benessere a 360°

Prato capitale della prevenzione: il “Tour della Salute” promuove il benessere a 360 gradiIl “Tour della Salute”, un’iniziativa itinerante volta a promuovere la prevenzione e stili di vita sani, giunge a Prato, consolidando il suo impegno a portare la cura della salute direttamente al cuore delle comunità italiane. Dopo un percorso che ha attraversato Cremona, Foligno, Castelfranco Veneto e Pesaro, l’evento si configura come un’occasione irrinunciabile per la cittadinanza, un vero e proprio investimento nel capitale umano del Paese.Promosso da ASC Attività Sportive Confederate, con il sostegno del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il prezioso contributo della Società Italiana dei Medici di Medicina Generale e delle Cure Primarie, il “Tour della Salute” beneficia del contributo non condizionato di EG STADA Group, testimoniando un’alleanza strategica tra istituzioni, professionisti sanitari e aziende impegnate nella promozione del benessere.Sabato 14 e domenica 15 giugno, Piazza Duomo si trasformerà in un ecosistema dedicato alla salute, un villaggio dinamico e accessibile, dotato di otto ambulatori attrezzati per offrire consulenze specialistiche gratuite. Oltre ai tradizionali controlli cardiologici, reumatologici, psicologici e nutrizionali, saranno disponibili valutazioni audiometriche e test dell’equilibrio, strumenti essenziali per l’individuazione precoce di potenziali disfunzioni. Un focus particolare sarà dedicato alla salute orale, con uno sportello dedicato, e al benessere degli animali da compagnia, con la presenza di un medico veterinario pronto a fornire consigli personalizzati.L’evento non si limita alla mera erogazione di servizi sanitari: è un’esperienza immersiva nel mondo del benessere, pensata per coinvolgere persone di tutte le età. Attività ludiche e aggregative, condotte da professionisti aderenti alla rete ASC, stimoleranno la partecipazione attiva, dimostrando come l’esercizio fisico e l’alimentazione consapevole possano essere elementi piacevoli e integranti della vita quotidiana. Le arti marziali, con dimostrazioni a cura della Jeet Kune Do Kali Association, offriranno spunti di ispirazione e tecniche di autodifesa.In un’ottica di collaborazione e partnership, il “Tour della Salute” si avvale del supporto di Despar per promuovere l’educazione alimentare. Il “Gioco della Ruota” in piazza offrirà informazioni utili e divertenti, mentre domenica nei punti vendita, nutrizionisti esperti saranno a disposizione per consigliare scelte alimentari consapevoli e sostenibili.Salvatore Butti, general manager e managing director di EG STADA Group, sottolinea l’importanza cruciale della prevenzione per la sostenibilità del sistema sanitario nazionale. “Troppo spesso,” afferma Butti, “le persone rinunciano alla prevenzione per barriere economiche o difficoltà di accesso. Progetti come il ‘Tour della Salute’ rappresentano una risposta concreta a questa esigenza, promuovendo una cultura della prevenzione radicata nel territorio e accessibile a tutti. Questo è perfettamente in linea con il nostro impegno aziendale: prenderci cura della salute delle persone.”L’evento a Prato si configura dunque come un appuntamento imperdibile, un’opportunità per investire nel proprio benessere e contribuire a costruire una comunità più sana e resiliente.