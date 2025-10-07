Radicalizzazione giovanile: quindicenne in comunità dopo indagine online.

Un’inquietante vicenda di radicalizzazione giovanile ha portato alla disposta, oggi, da parte dell’autorità giudiziaria minorile fiorentina, della misura cautelare del collocamento in comunità a carico di un quindicenne senese.

L’indagine, condotta congiuntamente dal Digos di Firenze e dai Carabinieri di Montepulciano, ha sollevato gravi preoccupazioni riguardo alla vulnerabilità dei minori e alla crescente capacità di gruppi estremisti di sfruttare l’ambiente digitale per fini di indottrinamento.

La vicenda prende avvio da una segnalazione di allontanamento del ragazzo da parte del padre, culminata nel ritrovamento, a dicembre scorso, in provincia di Siena, in possesso di un coltello a scatto.

In quell’occasione, il quindicenne avrebbe espresso adesione a ideologie terroristiche islamiche, innescando un’indagine che ha rapidamente ampliato il suo raggio d’azione.

L’analisi forense del cellulare sequestrato ha rivelato un quadro allarmante: un percorso di radicalizzazione online caratterizzato da ricerche approfondite e reiterate su temi legati al jihadismo, tecniche di combattimento, produzione di armi improvvisate e persino itinerari per raggiungere zone di conflitto in Siria.

L’interesse non si è limitato all’acquisizione di conoscenze teoriche, ma si è esteso alla ricerca di istruzioni per la fabbricazione di esplosivi, evidenziando un’inquietante propensione all’azione.

L’attività di indagine ha portato alla luce un sofisticato sistema di indottrinamento online, veicolato attraverso piattaforme di messaggistica crittografata che garantiscono un elevato grado di anonimato, consentendo ai reclutatori di raggiungere e manipolare giovani vulnerabili.

Il ragazzo, risultato particolarmente suscettibile a tali influenze, non solo si sarebbe lasciato coinvolgere in questo processo, ma si sarebbe attivamente dedicato all’arruolamento di altri individui, amplificando il rischio di ulteriore radicalizzazione.

Particolarmente disturbanti sono i contenuti multimediali rinvenuti sul dispositivo: video in cui il quindicenne, con il volto mascherato, in una sorta di simulacro di giuramento, in nome di Allah, minaccia azioni violente contro coloro che definisce “miscredenti”.

Questi elementi suggeriscono un progressivo irrigidimento ideologico e un’assunzione di responsabilità, seppur ancora in fase di sviluppo, per la perpetrazione di atti di violenza.

L’episodio solleva interrogativi cruciali sulla necessità di rafforzare la prevenzione e l’educazione alla cittadinanza digitale, sviluppando negli adolescenti la capacità di discernere fonti attendibili da quelle manipolatorie e di resistere alle influenze estremiste.

L’intervento precoce, l’attenzione al disagio minorile e la collaborazione tra istituzioni, famiglie e comunità educanti si rivelano elementi imprescindibili per contrastare efficacemente il fenomeno della radicalizzazione giovanile e tutelare i minori dalla pericolosa spirale dell’odio e della violenza.

La misura cautelare disposta rappresenta un tentativo di interrompere questo percorso, offrendo al ragazzo un ambiente protettivo e un supporto psicologico volto a favorire una risocializzazione costruttiva.