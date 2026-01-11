Rapina in banca: arrestati i rapinatori, recuperato il bottino

Nel corso di un’operazione complessa e meticolosa, i Carabinieri della Compagnia di Cecina, supportati dal Nucleo Operativo e Radiomobile, hanno concluso con successo le indagini relative alla rapina in banca avvenuta il 29 dicembre a San Vincenzo (Livorno), portando all’arresto dei due principali responsabili e al completo recupero del bottino, stimato in oltre 300.000 euro, prontamente restituito all’istituto di credito.

L’attività investigativa, gestita sotto la direzione della Procura della Repubblica, si è concretizzata nell’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare disposta dal Giudice per le Indagini Preliminari di Monteroni d’Arbia (Siena), con uno degli arrestati posto agli arresti domiciliari e l’altro già detenuto in carcere a Novara, dove era stato precedentemente sottoposto a fermo.

La ricostruzione degli eventi rivela una dinamica criminale pianificata con precisione.

Uno dei rapinatori, agendo con il volto scoperto, ha intimato il personale della banca con un taglierino, riuscendo a sottrarre una somma ingente in denaro, comprensiva di valuta estera.

Parallelamente, il complice, con il volto parzialmente travisato, ha immobilizzato i presenti, dipendenti e clienti, utilizzando fascette auto-stringenti per limitarne la libertà di movimento.

Un elemento particolarmente significativo è stato il sequestro dei cellulari di tutti i presenti, un gesto volto a prevenire l’immediato allarme alle forze dell’ordine.

Questa azione premeditata sottolinea la consapevolezza dei criminali e la loro volontà di eludere le indagini.

Le prime svolte investigative, immediatamente successive alla rapina, hanno portato all’individuazione di un soggetto in possesso di una parte del denaro sottratto.

Il giorno successivo, a Cameri (Novara), un albergo ha rivelato la presenza di uno dei rapinatori, sotto falso nome.

La perquisizione ha permesso di recuperare la maggior parte del denaro, ammontante a 281.610 euro, occultato tra i suoi bagagli, unitamente al taglierino utilizzato per la rapina e alle fascette utilizzate per immobilizzare le vittime.

Le indagini non si sono limitate all’individuazione dei diretti responsabili, ma hanno esteso la loro attenzione a figure accessorie, rivelando un sistema di supporto logistico.

È emerso il coinvolgimento di un complice che, in cambio di 8.300 euro, aveva fornito documenti d’identità falsi, facilitando la fuga e l’occultamento dei rapinatori.

L’arresto nel Senese ha inoltre portato al sequestro di sostanze stupefacenti – circa 98 grammi di hashish e un grammo di cocaina – e di un bilancino di precisione, configurando anche accuse di detenzione ai fini di spaccio.

L’operazione, che rappresenta un successo nell’attività di contrasto alla criminalità organizzata, testimonia la capacità delle forze dell’ordine di ricostruire eventi complessi e di individuare anche i soggetti che agiscono nell’ombra, fornendo supporto logistico e finanziario.

Le indagini proseguono a tutto campo per accertare il coinvolgimento di ulteriori persone e definire con esattezza le responsabilità individuali, evidenziando la complessità e la ramificazione del sistema criminale che si cela dietro la rapina.

Il recupero del bottino e l’arresto dei responsabili restituiscono alla comunità un senso di sicurezza e dimostrano l’impegno costante delle forze dell’ordine nella tutela del patrimonio e nella lotta contro ogni forma di illegalità.