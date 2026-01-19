Riapre la Faentina: un traguardo per Toscana e Romagna.

La linea ferroviaria che collega Marradi a Crespino del Lamone, un tratto vitale per il collegamento tra Toscana e Romagna, è stata restituita alla circolazione in data odierna, coronando un complesso intervento di ripristino anticipato rispetto alle previsioni iniziali.

Questo evento segna una tappa cruciale nel superamento delle conseguenze di un evento meteorologico avverso, verificatosi a marzo 2025, che aveva inferto danni significativi all’infrastruttura della Faentina.

L’investimento complessivo, sostenuto da Rfi, si è attestato a 7,5 milioni di euro, una cifra che testimonia l’impegno a garantire la continuità del servizio pubblico e la resilienza del sistema ferroviario.

Il percorso di recupero, esteso per dieci mesi, ha rappresentato una sfida ingegneristica complessa, richiedendo l’impiego coordinato di team tecnici di Rfi e delle aziende coinvolte.

Le operazioni hanno interessato non solo la sede ferroviaria in sé, ma anche le gallerie, nodali per la geografia del tracciato, e gli impianti tecnologici che ne regolano il funzionamento.

L’intervento non si è limitato alla mera riparazione dei danni subiti, ma ha incluso l’implementazione di sistemi avanzati di monitoraggio e sicurezza.

Un elemento significativo introdotto è il Sistema di Allertamento Nazionale Frane (Sanf), esteso lungo l’intera tratta Marradi-Crespino del Lamone, in continuità con l’attivazione già avvenuta tra Marradi e Faenza e tra Borgo San Lorenzo e Crespino del Lamone.

Questo sistema, cruciale per la prevenzione dei rischi idrogeologici, rappresenta un baluardo di sicurezza per l’infrastruttura e per le comunità circostanti, monitorando costantemente la stabilità dei versanti e fornendo tempestivi allarmi in caso di pericolo.

Parallelamente, sono stati avviati i lavori propedeutici all’introduzione dell’European Rail Traffic Management System (Ertms), un sistema di controllo della circolazione ferroviaria di ultima generazione.

L’implementazione dell’Ertms, con un investimento complessivo di 140 milioni di euro finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), promette di rivoluzionare la gestione del traffico ferroviario, incrementando la velocità operativa, ottimizzando i passaggi a livello e migliorando complessivamente l’efficienza del servizio.

L’attivazione del sistema Ertms, che coinvolgerà l’intera rete della Faentina, dalle linee di Firenze e Pontassieve verso Faenza, passando per Borgo San Lorenzo, sarà graduale, con una cronoprogramma stimato per il completamento entro il 2029.

Questa evoluzione tecnologica non solo modernizzerà l’infrastruttura, ma contribuirà anche a migliorare la sicurezza e la sostenibilità del trasporto ferroviario nella regione.

La Faentina, in questo contesto, si configura come un laboratorio a cielo aperto per l’innovazione ferroviaria, testimoniando l’impegno costante di Rfi verso un sistema di trasporto sempre più sicuro, efficiente e all’avanguardia.