Ricerca e soccorso a Nave (LU): mobilitate risorse specializzate

Alle 13:50 di oggi, la Località Nave, incastonata nel territorio lucchese e lambita dalle acque del fiume Serchio, è stata teatro di un’operazione di ricerca e soccorso complessa e delicata. Le squadre dei vigili del fuoco, coordinate da un’Unità di Comando Locale, sono state attivate per la localizzazione di una donna scomparsa da questa mattina, la cui assenza ha immediatamente destato allarme nella comunità.L’intervento, caratterizzato da una risposta rapida e coordinata, ha mobilitato risorse specializzate e personale altamente qualificato. Oltre alle squadre di soccorso convenzionali, sono state impiegate unità specialistiche per affrontare le sfide poste dall’ambiente fluviale e dalla conformazione del terreno. In particolare, il personale TAS (Topografia Applicata al Soccorso) ha utilizzato tecniche avanzate di rilevamento e modellazione del territorio per creare una mappa dettagliata dell’area, identificando potenziali zone di pericolo e percorsi di ricerca.Il contributo del nucleo cinofili si è rivelato cruciale per estendere la ricerca a zone impervie e difficilmente accessibili ai soccorritori, sfruttando l’eccezionale olfatto dei cani per individuare tracce e indizi utili. L’impiego di Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto (Sapr), droni equipaggiati con telecamere ad alta risoluzione e sensori termici, ha consentito una sorveglianza aerea dell’area, fornendo immagini e dati in tempo reale che hanno supportato le operazioni di ricerca.Un elemento distintivo dell’intervento è stata la presenza del team SFA (Soccorritori Fluviali Alluvionali), dotato di due gommoni, che ha permesso di effettuare ricerche lungo il corso del Serchio, dove la donna potrebbe essere finita. L’elicottero “Drago” del reparto volo di Cecina (Livorno), con le sue capacità di sorveglianza e trasporto, ha ampliato ulteriormente la portata delle operazioni.La collaborazione tra le forze dell’ordine, rappresentate dalla polizia, e diverse associazioni di volontariato locali, ha garantito un supporto logistico e operativo fondamentale, testimoniando l’impegno congiunto della comunità nel tentativo di riportare a casa la donna scomparsa. La delicatezza dell’operazione, condizionata dalla difficoltà del terreno e dalle incertezze sulle condizioni della persona scomparsa, richiede un approccio metodico, accurato e costantemente aggiornato, in attesa di sviluppi e nuove informazioni.