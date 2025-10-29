Riorganizzazione Curva Terminillo: un nuovo inizio per il tifo reatino.

Con profondo dispiacere e senso di responsabilità, il direttivo storico della Curva Terminillo – un collettivo forgiato dalla passione condivisa e dalla fedeltà al basket reatino (composto dai gruppi Collettivo Villa Reatina, Brigata Veleno, Clan Lambrusco, Kaos) – annuncia una radicale riorganizzazione del tifo organizzato nel palazzetto.

Questo momento di riflessione nasce dalle tragiche conseguenze degli eventi recenti, in particolare l’incidente che ha portato alla perdita della vita di Raffaele Marianella e all’arresto di alcuni membri della nostra comunità, un fardello che graviamo con dolore e profondo rimorso.

La vicenda, oltre al lutto incolmabile, ci ha spinto a una seria introspezione sulle dinamiche del tifo ultras, spesso deviate da un’escalation di violenza e comportamenti inaccettabili che non riflettono il vero spirito di passione e sostegno alla squadra.

Non possiamo, né vogliamo, permettere che il ricordo di Raffaele e il dolore per la perdita siano offuscati da azioni che lo avrebbero disonorato.

Pertanto, con un atto di profonda trasformazione, si decreta la sospensione definitiva di qualsiasi attività ultras formalizzata all’interno del settore occupato.

Nessuno striscione, nessuna coreografia complessa, nessun simbolo legato alla tradizionale struttura dei gruppi ultras sarà più tollerato.

Questo non rappresenta una resa, bensì una riconversione, un cambio di paradigma volto a preservare il cuore pulsante del tifo reatino.

Non aspiriamo a un ritorno alla normalità preesistente, ma a una nuova era, caratterizzata da un ritorno ai valori originari: la gioia, l’aggregazione, il sostegno incondizionato alla squadra.

Rimaniamo un gruppo di amici, legati da anni di passione, che continueranno a condividere le partite con la stessa intensità di sempre, ma in un contesto più maturo e responsabile.

Accogliamo con favore i giovani del tifo attuale e coloro che in futuro vorranno avvicinarsi, invitandoli a sedersi accanto a noi, a imparare dai nostri errori, ad abbracciare un modello di tifo più inclusivo e rispettoso.

La nostra esperienza sarà a loro disposizione, guidandoli verso una comprensione più profonda del vero significato del sostegno alla squadra.

Ci sentiamo in dovere di vigilare, di trasmettere ai più giovani l’importanza della moderazione, del rispetto delle regole e della responsabilità individuale.

Il futuro del tifo reatino è nelle loro mani, e noi siamo qui per supportarli, per offrire loro la nostra guida e il nostro esempio.

Rivolgiamo un appello alla società Sebastiani Basket: una volta riaperto il settore, chiediamo che l’area precedentemente occupata dagli ultras sia dedicata ai bambini della Willie Basket e agli studenti delle scuole locali, attraverso iniziative promozionali mirate.

Questo gesto simbolico rappresenta un investimento nel futuro, un modo per ripartire da chi rappresenta la speranza e la purezza del tifo: i nostri figli.

La curva deve tornare ad essere un luogo di festa, un punto di incontro tra generazioni, un orgoglio per la nostra città.

Un luogo dove la passione per il basket non si traduce in violenza o in esasperazioni, ma in un’esplosione di gioia e di condivisione.

Un luogo che onori la memoria di Raffaele Marianella e che guardi al futuro con speranza e responsabilità.