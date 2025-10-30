Rosa Predavalle e i brevetti dimenticate: una storia di ingegno femminile.

Rosa Predavalle, nata a Genova, incarna una figura pionieristica nel panorama industriale italiano del XIX secolo: è lei la prima donna italiana a conseguire un brevetto, nel 1861.

La sua invenzione, l’Armonitone, un innovativo pianoforte dotato di un sistema di smorzamento acustico, testimonia una sensibilità particolare verso la ricerca di soluzioni pratiche per il controllo del volume e della timbrica musicale, un aspetto cruciale in un’epoca in cui la musica era parte integrante della vita sociale e domestica.

La riscoperta e valorizzazione del contributo femminile all’innovazione industriale è merito di una ricerca approfondita condotta da Marco Martinez, docente di Storia Economica presso l’Università di Pisa.

Il suo studio, pubblicato su una prestigiosa rivista internazionale di settore, Business History, rappresenta il primo censimento organico e sistematico dei brevetti depositati da donne italiane nel periodo compreso tra l’Unità d’Italia e la Seconda Guerra Mondiale (1861-1939).

L’analisi ha esaminato un vastissimo campione di oltre 330.000 brevetti, rivelando che 1.878 di essi portano la firma di donne.

Sebbene questa cifra rappresenti una percentuale limitata, pari allo 0,7% del totale, essa sottolinea inequivocabilmente il ruolo, seppur spesso marginalizzato, delle donne nello sviluppo tecnologico del paese.

Elemento particolarmente significativo è che, almeno fino agli anni Venti del Novecento, la crescita del numero di brevetti femminili ha seguito un andamento simile a quello dei brevetti maschili, indicando una piena partecipazione alla vivace ondata di innovazione che attraversava l’Italia.

La brusca frenata registrata successivamente, evidenziata anche da una comunicazione dell’Università di Pisa, viene collegata all’avvento e alla politica del regime fascista, che limitò le opportunità e scoraggiò l’iniziativa femminile in diversi ambiti, incluso quello dell’innovazione tecnologica.

La geografia dell’ingegno femminile si concentra nelle aree più industrializzate, con una forte concentrazione nei centri del triangolo industriale – Milano, Torino e Genova – ma non solo.

Anche Roma e Napoli, nonché importanti distretti manifatturieri come Udine, Bergamo, Pisa, Firenze e Salerno, hanno contribuito in modo significativo, testimoniando una diffusione capillare dell’ingegno femminile in tutto il territorio nazionale.

La ricerca di Martinez non solo restituisce alla storia un capitolo troppo a lungo trascurato, ma stimola una riflessione più ampia sull’importanza di promuovere e riconoscere il contributo delle donne alla crescita economica e all’innovazione, oggi come ieri.