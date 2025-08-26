Rottura Gas a Firenze: Emergenza, Lavori e Sicurezza Urbana

Un evento imprevisto ha scosso Firenze, ponendo in luce la complessa interazione tra infrastrutture urbane, cantieri in corso e la necessità di una risposta coordinata per la sicurezza pubblica.

Una rottura di una condotta gas, avvenuta in piazzale Donatello, ha generato una fuga di gas di notevoli dimensioni, con conseguenti disagi e preoccupazioni per la popolazione e impatti significativi sulla viabilità cittadina.

Le dinamiche dell’incidente hanno radici nei lavori di realizzazione della linea tranviaria, un progetto di sviluppo infrastrutturale volto a modernizzare i trasporti pubblici fiorentini.

Durante un’operazione di scavo, una macchina movimento terra, una benna, ha inavvertitamente lesionato una tubazione del gas di notevole diametro (Dn300), realizzata in ghisa e operante a bassa pressione.

Questo danno ha determinato la fuoriuscita di gas metano nell’ambiente circostante, creando una situazione potenzialmente pericolosa.

La tempestività e l’efficacia della risposta sono state cruciali.

Toscana Energia, gestore della rete del gas, è stata immediatamente coinvolta e ha attivato tutte le risorse necessarie per contenere la perdita e procedere alle riparazioni.

Parallelamente, le autorità locali, in particolare i Vigili Urbani, hanno mobilitato un ingente numero di pattuglie (dieci) per gestire il traffico in un’area strategica e congestionata come piazzale Donatello, garantendo la sicurezza dei pedoni e minimizzando le ripercussioni sulla circolazione veicolare.

L’intervento dei Vigili del Fuoco, potenziato dalla presenza del Nucleo NBCR (Nucleo Biologico, Chimico, Radiologico), ha evidenziato l’importanza di una preparazione specializzata nella gestione di emergenze che coinvolgono sostanze pericolose.

Il Nucleo NBCR ha eseguito misurazioni ambientali e valutazioni del rischio, assicurando un approccio sicuro e controllato durante le operazioni di riparazione.

La Polizia Municipale ha supportato i Vigili Urbani nella gestione della viabilità, contribuendo a mantenere l’ordine e a facilitare l’accesso ai soccorsi.

Fortunatamente, l’incidente non ha comportato l’interruzione della fornitura di gas a nessuna abitazione o attività commerciale, grazie alla capacità di isolare rapidamente il tratto danneggiato.

Il ripristino della normale circolazione veicolare è stato il coronamento di un intervento complesso, che ha richiesto la collaborazione di diverse forze dell’ordine e la professionalità del personale tecnico di Toscana Energia.

L’episodio sottolinea la necessità di una pianificazione accurata e di protocolli di sicurezza rigorosi durante i lavori di realizzazione di nuove infrastrutture in aree densamente popolate, al fine di prevenire incidenti simili e tutelare la sicurezza dei cittadini.