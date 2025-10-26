Scarico abusivo e tessere sanitarie false: indagini a Capannori

Nel cuore della notte, mentre l’ombra avvolgeva Capannori, un’attività illecita veniva svelata dai Carabinieri durante un’ordinaria perlustrazione del territorio.

Un uomo di 42 anni, originario del Marocco e residente nella provincia di Pistoia, è stato sorpreso a scaricare, in maniera abusiva, contenitori stracolmi di materiali di scarto derivanti da cantieri edili.

L’operazione, condotta congiuntamente dalla locale stazione dei Carabinieri e da un’unità specializzata del 6° Battaglione Toscana, ha rapidamente assunto contorni più complessi.

L’ispezione del veicolo e la successiva perquisizione personale hanno fatto emergere elementi di natura particolarmente allarmante.

Oltre all’evidente violazione delle normative riguardanti la gestione dei rifiuti speciali, che comportano rischi ambientali e sanitari significativi, sono state rinvenute tre tessere sanitarie intestate a soggetti terzi.

L’uomo, posto di fronte a tale scoperta, si è dimostrato incapace di fornire spiegazioni plausibili in merito alla loro provenienza o alla ragione per cui le stesse si trovassero in suo possesso.

Questo dettaglio solleva interrogativi di possibile natura fraudolenta e suggerisce un’estensione del quadro criminoso oltre il semplice reato di abbandono abusivo di rifiuti.

La vicenda, che si intreccia con problematiche di gestione illecita di materiali di scarto e potenziali fenomeni di identificazione fraudolenta, ha portato alla denuncia dell’uomo per i reati di ricettazione, legato all’illecito possesso delle tessere sanitarie, e di abbandono di rifiuti speciali.

L’episodio evidenzia, ancora una volta, la necessità di intensificare i controlli sul territorio, non solo per prevenire e reprimere reati ambientali, ma anche per contrastare attività illegali che potrebbero comportare compromissioni dell’identità e accesso a servizi sanitari in maniera non autorizzata.

Le indagini sono in corso per accertare la provenienza delle tessere sanitarie e il ruolo dell’uomo all’interno di eventuali reti di attività illegali.