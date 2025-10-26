cityfood
domenica 26 Ottobre 2025
Firenze Cronaca

Scarico abusivo e tessere sanitarie false: indagini a Capannori

Redazione Firenze
Redazione Firenze

Nel cuore della notte, mentre l’ombra avvolgeva Capannori, un’attività illecita veniva svelata dai Carabinieri durante un’ordinaria perlustrazione del territorio.

Un uomo di 42 anni, originario del Marocco e residente nella provincia di Pistoia, è stato sorpreso a scaricare, in maniera abusiva, contenitori stracolmi di materiali di scarto derivanti da cantieri edili.

L’operazione, condotta congiuntamente dalla locale stazione dei Carabinieri e da un’unità specializzata del 6° Battaglione Toscana, ha rapidamente assunto contorni più complessi.

L’ispezione del veicolo e la successiva perquisizione personale hanno fatto emergere elementi di natura particolarmente allarmante.
Oltre all’evidente violazione delle normative riguardanti la gestione dei rifiuti speciali, che comportano rischi ambientali e sanitari significativi, sono state rinvenute tre tessere sanitarie intestate a soggetti terzi.

L’uomo, posto di fronte a tale scoperta, si è dimostrato incapace di fornire spiegazioni plausibili in merito alla loro provenienza o alla ragione per cui le stesse si trovassero in suo possesso.
Questo dettaglio solleva interrogativi di possibile natura fraudolenta e suggerisce un’estensione del quadro criminoso oltre il semplice reato di abbandono abusivo di rifiuti.

La vicenda, che si intreccia con problematiche di gestione illecita di materiali di scarto e potenziali fenomeni di identificazione fraudolenta, ha portato alla denuncia dell’uomo per i reati di ricettazione, legato all’illecito possesso delle tessere sanitarie, e di abbandono di rifiuti speciali.

L’episodio evidenzia, ancora una volta, la necessità di intensificare i controlli sul territorio, non solo per prevenire e reprimere reati ambientali, ma anche per contrastare attività illegali che potrebbero comportare compromissioni dell’identità e accesso a servizi sanitari in maniera non autorizzata.
Le indagini sono in corso per accertare la provenienza delle tessere sanitarie e il ruolo dell’uomo all’interno di eventuali reti di attività illegali.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

