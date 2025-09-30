Scomparsa targa Chelazzi: sgomento a Firenze, indagine in corso.

La scomparsa di un simbolo, l’ombra di un gesto inaccettabile: Firenze si interroga sulla rimozione della targa dedicata al magistrato Gabriele Chelazzi, figura chiave nella lotta alla mafia e al terrorismo.

La denuncia formale giunge dalla procuratrice della DDA fiorentina, Christine von Borries, che con una lettera indirizzata a Palazzo Vecchio, sollecita un immediato ripristino dell’insegna scomparsa.

Gabriele Chelazzi, spentosi improvvisamente il 17 aprile 2003, ha lasciato un’eredità di straordinaria importanza per la giustizia italiana.

Per quasi un decennio, il suo impegno si è concentrato sull’inchiesta dalle proporzioni epocali che ha ricostruito le dinamiche e le responsabilità delle stragi del ’93-’94, eventi drammatici che hanno colpito Firenze, Roma e Milano.

Sotto la sua direzione, un’indagine complessa e articolata ha portato alla luce non solo gli esecutori materiali, ma anche i mandanti, siglando condanne definitive che hanno segnato una svolta nella lotta contro la criminalità organizzata.

La targa, collocata nel 2023 in occasione del trentennale delle stragi, rappresentava un atto di riconoscimento pubblico per il suo instancabile lavoro e le sue capacità investigative.

La sua collocazione, affiancata a quella dedicata a Giancarlo Bigazzi, magistrato di pari impegno, suggellava un omaggio solenne alla memoria di un uomo che ha dedicato la propria vita alla ricerca della verità e alla tutela dei valori repubblicani.

La cerimonia di inaugurazione, a cui erano presenti il sindaco Dario Nardella, il procuratore nazionale antimafia Giovanni Melillo e una rappresentanza di colleghi e amici, aveva rappresentato un momento di commozione e di celebrazione di un patrimonio umano e professionale di inestimabile valore.

La scoperta, a distanza di pochi mesi, del palo divelto e della targa sparita, ha generato sgomento e profonda inquietudine.

La pm von Borries non esclude la possibilità di un atto vandalico, ma non esclude neppure l’ipotesi di un gesto deliberato, frutto di una volontà malevola volta a sminuire la figura di Chelazzi e a negare il suo contributo essenziale alla giustizia.

L’accaduto solleva interrogativi profondi sulla sensibilità collettiva e sulla necessità di proteggere con fermezza i simboli della legalità e della memoria.

Il ripristino della targa non è solo un adempimento formale, ma un atto di civiltà, un segnale chiaro che la comunità fiorentina non intende cedere di fronte alle minacce e alle intimidazioni, e che la figura di Gabriele Chelazzi continuerà a ispirare le future generazioni di magistrati e cittadini impegnati nella difesa dei principi fondamentali della Costituzione italiana.

Il gesto di ripristino rappresenta un imperativo morale, un tributo doveroso a un servitore dello Stato che ha incarnato l’ideale di giustizia e di impegno civile.