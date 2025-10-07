Sequestrato TIR con merce contraffatta: traffici illeciti e sicurezza a rischio

Un’operazione dei Carabinieri di Sansepolcro ha interrotto un traffico illecito di merce destinata all’estero, portando al sequestro di un TIR carico di abbigliamento per l’infanzia e attrezzature per il commercio, per un valore stimato in circa 230.000 euro.

L’evento, verificatosi lungo la E45 nei pressi di Selci-Lama (Perugia), solleva interrogativi complessi riguardanti la sicurezza delle catene di approvvigionamento internazionali e la crescente sofisticazione delle attività illecite nel settore logistico.

L’attenzione delle forze dell’ordine è stata innescata da una segnalazione preventiva inserita nelle banche dati, un sistema di controllo sempre più cruciale per individuare veicoli sospetti.

Il TIR, proveniente dall’Emilia Romagna, è stato identificato grazie alla cross-referenza con i sistemi di videosorveglianza stradale, rivelando una deviazione significativa rispetto al percorso dichiarato.

Il conducente, un uomo di 50 anni residente in Campania, si è trovato a dover spiegare una rotta imprevista che lo allontanava dalla Repubblica Ceca, la destinazione ufficiale del carico, affidatogli da una società di Rimini.

Le verifiche successive hanno disvelato una rete di irregolarità ben più ampia di una semplice deviazione di percorso.

L’analisi dei numeri di targa ha rivelato un’alterazione, con targhe chiaramente appartenenti ad altri veicoli, un metodo classico ma efficace per eludere i controlli.

Parallelamente, la patente di guida esibita dal conducente si è rivelata anch’essa contraffatta, intestata a un soggetto diverso ma con la sua fotografia sovrapposta, un tentativo di mascherare la sua identità.

L’approfondimento investigativo, reso possibile dall’esame del dispositivo mobile del conducente, ha permesso di identificare la ditta riminese che aveva commissionato il trasporto.

Tale azienda, immediatamente collaborativa, ha dichiarato di aver affidato la merce in buona fede, ignara della manipolazione che sarebbe poi stata orchestrata.

Questa circostanza sottolinea l’importanza di stringenti controlli e procedure di verifica per tutte le figure coinvolte nella logistica internazionale, non solo per le forze dell’ordine, ma anche per le aziende stesse.

L’operazione evidenzia come il crimine organizzato si adatti continuamente, sfruttando le vulnerabilità del commercio globale e ricorrendo a tecniche sempre più complesse per dissimulare le proprie attività.

La restituzione della merce ai legittimi proprietari è una misura pragmatica, ma è l’indagine a suo carico che mira a svelare l’intera catena di responsabilità, identificando eventuali mandanti e complici.

L’autista è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Perugia con accuse di truffa, ricettazione e falsità materiale, e l’inchiesta è in corso per accertare la piena estensione della filiera criminale coinvolta.

L’episodio si configura come un campanello d’allarme, che impone una revisione delle procedure di sicurezza e un rafforzamento della collaborazione tra forze dell’ordine e operatori logistici per contrastare efficacemente questo tipo di reati.