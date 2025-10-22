Servizio Civile in Toscana: 20 Milioni per Giovani e Comunità

Il bando regionale toscano per il Servizio Civile, finanziato con un investimento significativo di oltre 20 milioni di euro provenienti dal Fondo Sociale Europeo, apre ufficialmente le iscrizioni, offrendo a giovani toscani un’opportunità cruciale di crescita personale e contributo alla comunità.

L’iniziativa, inserita nel più ampio progetto Giovanisì della Regione, mira a coinvolgere fino a 3.158 giovani tra i 18 e i 29 anni, una fascia d’età spesso caratterizzata da precarietà lavorativa, disoccupazione, inattività o studio, offrendo loro un percorso strutturato di dodici mesi di impegno presso enti iscritti all’albo regionale.

Questo investimento testimonia l’impegno concreto della Regione Toscana nella creazione di percorsi formativi e di inclusione sociale, riconoscendo il potenziale dei giovani come motore di sviluppo territoriale e innovazione sociale.

I progetti selezionati, con scadenza per la presentazione delle domande fissata per le ore 14:00 del sabato 6 dicembre 2025, spaziano in settori vitali per la regione, comprendendo l’educazione – con particolare attenzione al sostegno scolastico e alla promozione della cultura – la tutela e il ripristino dell’ambiente, un elemento cruciale per la sostenibilità del territorio toscano, la valorizzazione del ricco patrimonio artistico e culturale, l’assistenza e la cura a categorie fragili e vulnerabili, offrendo un ventaglio di esperienze formative diverse.

Ai volontari sarà riconosciuto un assegno mensile di 507,30 euro, un sostegno economico volto a compensare parzialmente i disagi derivanti dall’impegno nel servizio civile, e al termine del percorso formativo verrà rilasciato il Libretto Formativo del Cittadino, documento riconosciuto a livello nazionale che attesta le competenze acquisite, facilitando l’inserimento futuro nel mondo del lavoro.

Il Presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ha sottolineato come questa iniziativa rappresenti un’espressione autentica dei valori fondanti della regione, promuovendo un impegno civico attivo e rafforzando il legame tra giovani e territorio.

L’Assessora alle Politiche Sociali, Serena Spinelli, ha ricordato come il Servizio Civile regionale si sia costantemente rivelato un’esperienza positiva e formativa, contribuendo alla crescita personale e alla responsabilizzazione dei giovani.

La Regione Toscana, con un investimento continuo che ha portato all’offerta di oltre 18.000 posizioni negli anni passati, conferma il suo ruolo di promotore di iniziative volte a favorire l’inclusione sociale, l’apprendimento permanente e la partecipazione attiva alla vita della comunità, rafforzando l’identità toscana e promuovendo un futuro sostenibile e solidale.

L’iniziativa non è solo un’opportunità di crescita personale, ma anche un investimento strategico nel capitale umano della regione.