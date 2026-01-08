Siena sotto una favola di neve: scuole chiuse e città incantata.

L’alba ha disvelato un Siena trasformata, un quadro fiabesco dipinto con la candida pennellata della neve.

Una precipitazione, inattesa e generosa, si è posata sulla città, imbiancando le iconiche tegole rosse, le strade acciottolate e le facciate storiche, avvolgendo il patrimonio artistico in un silenzio ovattato.

L’evento, raro per la città, ha colto di sorpresa la popolazione e ha imposto un immediato intervento da parte delle autorità comunali.

La decisione di sospendere le lezioni scolastiche di ogni ordine e grado è stata presa per garantire la sicurezza di studenti e personale docente, considerando le condizioni meteorologiche avverse e i potenziali pericoli legati alla formazione di ghiaccio.

Il Comune, in una nota ufficiale, ha esortato i cittadini a limitare drasticamente l’utilizzo dei veicoli privati, raccomandando la massima prudenza a chi fosse costretto a spostarsi in auto, e a privilegiare l’utilizzo di mezzi pubblici, ove possibile.

Le squadre di operai comunali sono state mobilitate fin dalle prime ore del mattino per affrontare l’emergenza, concentrando gli sforzi sulla rimozione della neve dalle vie di comunicazione principali e sulle aree più critiche.

La priorità è stata data alla viabilità urbana e alle strade di accesso alla città, al fine di assicurare la continuità dei servizi essenziali e facilitare la circolazione.

Oltre alla sospensione delle attività scolastiche, il Comune ha disposto la chiusura temporanea dei centri diurni per anziani e delle strutture dedicate ai disabili, con l’obiettivo di proteggere le fasce di popolazione più vulnerabili e di prevenire eventuali complicazioni legate alle basse temperature e alle difficoltà di deambulazione.

L’episodio nevoso, sebbene di breve durata, ha risvegliato un sentimento di meraviglia e di sospensione nel cuore dei senesi, offrendo un’occasione unica per ammirare la bellezza della città in un’atmosfera suggestiva e atemporale.

La neve, fragile e effimera, ha temporaneamente cancellato le preoccupazioni quotidiane, invitando alla contemplazione e alla riscoperta di un patrimonio storico e artistico che continua a incantare il mondo.

L’evento ha inoltre evidenziato la necessità di una maggiore resilienza urbana, con particolare attenzione alla pianificazione e alla gestione delle emergenze in contesti climatici sempre più imprevedibili, mettendo in luce la fragilità di città storiche come Siena, particolarmente vulnerabili agli eventi meteorologici estremi.