Siena, truffa incidente: arrestati due napoletani

A Siena, una nuova e dolorosa manifestazione di una truffa telefonica sempreverde ha colpito una donna anziana, evidenziando la persistente capacità di adattamento e l’insidia di queste sofisticate manipolazioni psicologiche.

Due individui, originari di Napoli, sono stati arrestati in flagranza di reato mentre tentavano di perpetrare una truffa che si avvale della tecnica dell’“incidente stradale simulato”, una tattica che sfrutta la paura e l’urgenza per immobilizzare le vittime e sottrarre loro denaro e beni di valore.

La vittima, una donna di 83 anni, è stata contattata telefonicamente da un malintenzionato che, assumendo il ruolo di un finto carabiniere, ha orchestrato una narrazione drammatica: un incidente stradale, presumibilmente causato da un veicolo di proprietà della donna, avrebbe provocato danni ingenti.

La strategia, abilmente costruita, mirava a creare un senso di responsabilità e urgenza, inducendo la vittima a collaborare per risolvere la situazione apparentemente critica.

Il truffatore, con abilità retorica, ha convinto l’anziana signora che, per evitare conseguenze legali e amministrative, fosse necessario versare una somma di denaro a titolo di cauzione.

A questo punto, il piano prevedeva l’invio di un “perito” a domicilio per la raccolta del denaro e dei beni di valore.

Fortunatamente, l’intervento tempestivo dei Carabinieri, frutto di un’attività di monitoraggio preventiva basata su segnalazioni telefoniche giunte al Comando Provinciale di Siena, ha sventato il colpo.

Gli investigatori, agendo con prontezza, hanno identificato e controllato un’autovettura, scoprendo a bordo i due responsabili, già in possesso di 300 euro in contanti e preziosi in oro per un valore di 5.000 euro.

L’arresto dei due malviventi, ora detenuti in attesa di convalida, solleva interrogativi sulle dinamiche di queste truffe e sull’importanza di una maggiore sensibilizzazione verso le fasce più vulnerabili della popolazione.

Il Gip dovrà ora decidere sulla loro liberazione, ma l’episodio rappresenta un monito per l’intera comunità.

I Carabinieri ribadiscono con forza un principio fondamentale: né l’Arma dei Carabinieri, né alcun professionista, incaricato di risolvere questioni legali o familiari, richiedono mai denaro o beni a domicilio.

La raccomandazione è quella di mantenere la calma, verificare le informazioni con persone di fiducia – familiari, amici, parenti – e, in caso di dubbio, contattare immediatamente il 112.

È essenziale non aprire la porta a sconosciuti e segnalare qualsiasi telefonata sospetta.

Una pattuglia dei Carabinieri sarà inviata a verificare la situazione e a garantire la sicurezza della persona.

La prevenzione, la prudenza e la collaborazione sono gli strumenti più efficaci per contrastare queste truffe e proteggere i più deboli.

La diffusione di informazioni corrette e la vigilanza costante rappresentano la migliore difesa contro l’inganno e la criminalità.