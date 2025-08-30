Smantellata rete di traffico droga: sequestrati 15 kg di cocaina e arrestati due albanesi.

Un’operazione congiunta tra la Polizia di Perugia e le forze dell’ordine toscane ha disarticolato una rete di traffico di stupefacenti, culminando nel sequestro di circa quindici chilogrammi di cocaina e nell’arresto di due cittadini albanesi, di età rispettivamente 36 e 20 anni.

L’indagine, partita da un’attività di osservazione e controllo del territorio, ha portato a luce un’organizzazione criminale dedita all’importazione, alla distribuzione e allo spaccio su vasta scala di sostanze stupefacenti.

L’attenzione delle forze dell’ordine si è inizialmente concentrata sulla frazione di Sant’Enea, dove gli agenti hanno intercettato i due individui mentre tentavano di cedere una quantità considerevole di circa due chilogrammi di cocaina.

Oltre alla droga, è stata rinvenuta una ingente somma di denaro, stimata in settantamila euro, presumibilmente frutto dell’attività illecita.

La somma era occultata in modo ingegnoso, in parte all’interno di un vano segreto realizzato in un veicolo, presumibilmente utilizzato per il trasporto e la dissimulazione della droga, e in parte in uno zaino.

Tale dettaglio sottolinea la pianificazione e la professionalità dell’organizzazione.

L’operazione non si è fermata all’arresto immediato.

Immediatamente è stata disposta una serie di perquisizioni domiciliari.

La ricerca nei confronti dei due arrestati ha portato al sequestro di ulteriori due chilogrammi di cocaina, già pronti per essere immessi nel mercato dello spaccio, unitamente a materiale di imballaggio e una somma di 7.500 euro in contanti.

Questi elementi suggeriscono una struttura organizzativa complessa, con diverse fasi operative, dalla preparazione del prodotto alla vendita al dettaglio.

La successiva estensione delle indagini, con una perquisizione presso l’abitazione del secondo arrestato a Castelnuovo Berardenga, ha permesso di rinvenire un quantitativo ancora più rilevante di stupefacente: oltre dieci chilogrammi di cocaina, insieme a ulteriore materiale per il confezionamento e una somma di denaro di 16.000 euro, anch’essa verosimile provento delle attività criminali.

La quantità di droga sequestrata in questo secondo domicilio rivela l’esistenza di un deposito sicuro utilizzato per lo stoccaggio e la successiva distribuzione.

L’operazione, oltre a rappresentare un duro colpo alla criminalità organizzata, ha permesso di sottrarre al mercato illecite ingenti quantità di sostanza stupefacente, prevenendo danni potenziali alla salute pubblica e interrompendo un flusso di denaro destinato a finanziare ulteriori attività criminali.

L’approfondimento delle indagini è tuttora in corso per identificare eventuali complici e dissipare ogni dubbio sull’intera filiera di approvvigionamento e distribuzione.