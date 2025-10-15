Sparatoria a Pisa: proiettili su auto, indagini in corso.

Nella quiete del mattino pisano, un evento drammatico ha scosso la tranquillità del quartiere Porta a Mare.

Intorno alle 5:30, una serie di proiettili ha squarciato l’aria, colpendo un veicolo parcheggiato in prossimità della rotatoria di via Ponte a Piglieri, punto di snodo cruciale tra la via Aurelia Nord e la via Livornese.

L’azione, rapida e violenta, è stata perpetrata da un’autovettura, immediatamente fuggita dalla scena, lasciando dietro di sé un’eco di paura e interrogativi.

L’allarme, tempestivo e diretto al numero di emergenza, ha mobilitato prontamente una pattuglia del Radiomobile dei Carabinieri, che si è recata sul luogo dell’accaduto.

I due occupanti dell’auto, un cittadino marocchino e uno italiano, fortunatamente illesi, hanno descritto agli inquirenti una serata trascorsa in una discoteca situata nel territorio provinciale, preludio a un evento che ha mutato radicalmente la loro mattinata.

Secondo le prime ricostruzioni, i due uomini avrebbero avuto un alterco con altri soggetti, anch’essi di nazionalità straniera, in circostanze ancora da chiarire.

Il litigio, apparentemente innescatosi durante la serata, potrebbe aver fatto da detonatore per l’azione criminale che si è consumata nelle ore successive.

L’indagine, avviata immediatamente, si concentra ora sulla ricostruzione precisa della dinamica degli eventi e sull’identificazione dei responsabili.

I Carabinieri stanno vagliando attentamente le testimonianze dei due uomini e analizzando i filmati delle telecamere di videosorveglianza presenti nell’area, nella speranza di individuare indizi che possano portare a una rapida risoluzione del caso.

L’analisi forense dei proiettili recuperati sul luogo dell’evento potrebbe fornire elementi cruciali per risalire al tipo di arma utilizzata e, potenzialmente, al veicolo utilizzato dai criminali.

L’episodio riapre il dibattito sulla sicurezza urbana e sulla necessità di rafforzare la presenza delle forze dell’ordine in aree sensibili, al fine di prevenire e contrastare fenomeni di criminalità.

La gravità dell’atto, che ha violato la quiete pubblica con una violenza inaudita, impone una risposta rapida ed efficace da parte delle autorità, per garantire un ritorno alla normalità e ristabilire un clima di sicurezza per tutti i cittadini.