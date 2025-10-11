Tentativo di rapina al Parco San Donato: panico e pistola giocattolo

Il 9 ottobre, nel cuore del parco San Donato di Firenze, si è consumato un episodio di microcriminalità che ha messo a dura prova il senso di sicurezza di chi frequentava l’area verde.

Un ventenne è stato vittima di un tentativo di rapina perpetrato da un quindicenne, il quale, con un gesto che ha generato momentaneo panico, ha simulato una minaccia armata.

L’episodio, consumatosi attorno alle ore 17:00, in un contesto ancora caratterizzato dalla presenza di persone, ha visto il minore avvicinarsi alla vittima, isolata in una zona appartata del parco.

L’aggressore, cittadino maghrebino, privo di un domicilio certo e con precedenti contatti con le autorità, ha tentato di intimidire il giovane ventenne brandendo un’arma che, a un primo sguardo, si è rivelata essere una pistola.

La sua condotta, volta a instillare paura e costringere alla consegna della borsa, ha immediatamente scatenato l’allarme da parte della vittima, che ha prontamente contattato il 112, il numero unico di emergenza.

La rapida risposta delle forze dell’ordine, in particolare di una pattuglia del nucleo radiomobile impegnata in un servizio di controllo del territorio volto a prevenire e reprimere reati predatori, ha permesso di localizzare il quindicenne in una via adiacente al parco.

Il minore è stato trovato in possesso della borsa sottratta alla vittima.

Durante il tentativo di fuga, il ragazzo ha cercato di occultare l’arma, che è stata identificata come una pistola giocattolo priva delle necessarie sigle identificative, ovvero l’obbligatorio tappo rosso.

L’accaduto solleva interrogativi complessi riguardanti la marginalizzazione giovanile, l’accesso a strumenti di gioco che imitano armi da fuoco, e la necessità di rafforzare le strategie di prevenzione della criminalità minorile.

Il quindicenne è stato posto a disposizione dell’autorità giudiziaria presso l’istituto penale per minorenni, in attesa di un’ulteriore valutazione della sua situazione personale e delle motivazioni alla base del gesto.

La borsa è stata restituita al legittimo proprietario.

L’evento sottolinea la vulnerabilità percepita negli spazi pubblici e l’importanza di un impegno congiunto tra istituzioni, famiglie e comunità per promuovere un ambiente urbano sicuro e inclusivo.