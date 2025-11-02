Terremoto nel Casentino: scossa di 2.8 gradi a Chiusi della Verna

Alle ore 21:28 del 16 maggio 2024, un evento sismico di magnitudo 2.8 ha scosso la regione del Casentino, precisamente nel territorio di Chiusi della Verna, provincia di Arezzo.

Il sisma, avverto in un’area caratterizzata da una geologia complessa e storicamente soggetta a fenomeni tettonici, si è manifestato a una profondità di 7,1 chilometri, un dato che suggerisce una genesi in una porzione relativamente profonda della crosta terrestre.

L’evento, pur di magnitudo modesta, ha suscitato attenzione non solo per la sua localizzazione in un contesto sensibile come il Casentino, ma anche per la necessità di comprendere meglio le dinamiche sismiche che lo hanno generato.

Il Casentino, incastonato tra gli Appennini tosco-emiliani, è un’area geologicamente attiva, segnata da faglie e fratture che riflettono la continua evoluzione tettonica della regione.

La profondità dell’ipocentro, il punto in cui l’evento sismico ha avuto origine, indica che l’energia rilasciata ha propagato onde sismiche in un’ampia area, seppur con intensità decrescente.

Sebbene la magnitudo 2.8 sia generalmente associata a terremoti percepiti ma raramente dannosi, la sua localizzazione in una zona abitata e con caratteristiche geologiche specifiche richiede un’attenta valutazione.

La percezione dell’evento da parte della popolazione è influenzata non solo dalla magnitudo, ma anche dalle condizioni del suolo, dalla qualità delle costruzioni e dalla presenza di edifici storici, spesso particolarmente vulnerabili.

Il sindaco di Chiusi della Verna, Giampaolo Tellini, ha prontamente aggiornato la comunità attraverso i social media, comunicando l’epicentro localizzato a breve distanza dal centro abitato e rassicurando sulla mancanza di danni o feriti.

Questa comunicazione tempestiva è fondamentale per mitigare il panico e promuovere un comportamento responsabile da parte dei cittadini.

L’evento, seppur isolato, rientra nel quadro di una attività sismica di fondo, costantemente presente nel territorio italiano, e sottolinea l’importanza di una continua attività di monitoraggio e di una pianificazione territoriale basata su una conoscenza approfondita dei rischi sismici.

La consapevolezza dei rischi, l’educazione alla prevenzione e la verifica della sicurezza degli edifici rappresentano pilastri essenziali per la resilienza delle comunità esposte a eventi sismici.

L’analisi dei dati relativi a questo sisma, in combinazione con le informazioni provenienti da altre reti di monitoraggio, contribuirà ad arricchire il modello sismico regionale e a migliorare la capacità di previsione e gestione del rischio.