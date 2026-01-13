Tombolini: Zero Gravity Gold, lo smoking più leggero del mondo.

Tombolini, storica maison marchigiana emblema del lusso sartoriale italiano, presenta in anteprima a Pitti Uomo 109 la linea Zero Gravity Gold, un’evoluzione raffinata del concept Zero Gravity.

Questo progetto non è semplicemente una collezione, ma una dichiarazione di intenti: l’incarnazione dell’innovazione tessile e costruttiva, forgiata da decenni di ricerca e dalla profonda conoscenza del patrimonio artigianale.

Al cuore di questa visione risiede la ricerca di un comfort inaspettato, unito a una leggerezza quasi impalpabile, che ridefinisce il concetto stesso di abbigliamento formale.

Il fulcro della nuova linea è uno smoking rivoluzionario, audacemente etichettato come il più leggero al mondo: una giacca che sfida le convenzioni con il suo peso di soli 360 grammi, una cifra che testimonia l’ingegno ingegneristico e la maestria sartoriale di Tombolini.

Non si tratta solo di un numero, ma di un’esperienza sensoriale, di una libertà di movimento che trasforma l’indossare un abito formale da obbligo a piacere.

Per la stagione autunno/inverno 2026/27, la collezione si avvale di un tessuto esclusivo: una miscela sublime di cashmere e seta, un connubio di fibre pregiate che conferisce ai capi una morbidezza eterea e una calore sorprendente.

Questa nobile materia prima, lavorata con tecniche innovative, viene impiegata per realizzare smoking, camicie, fazzoletti da taschino e cappotti, ciascuno un esempio di eleganza senza sforzo.

I dettagli, curati con la meticolosità che contraddistingue Tombolini, includono rever a lancia e scialle, che offrono versatilità nel look, un doppio petto che esalta la silhouette maschile e tasche impreziosite da fibbie metalliche dal design distintivo.

La presentazione di Zero Gravity Gold coincide con un riconoscimento prestigioso: il conferimento del titolo di “marchio storico di interesse nazionale” da parte del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Un omaggio alla tradizione sartoriale che affonda le radici in oltre 60 anni di storia, un percorso costellato di passione e innovazione continua.

In linea con questo impegno verso il futuro, Tombolini ha dato vita al progetto educativo “Tombolini for Kids – Percorso Scuola”, un’iniziativa volta a sensibilizzare le nuove generazioni alla creatività, al riuso consapevole dei materiali e alla valorizzazione del patrimonio artigianale.

Attraverso laboratori interattivi e attività ludiche, i bambini sono invitati a concepire la loro personale interpretazione della giacca Zero Gravity, stimolando la loro immaginazione e incoraggiando un approccio responsabile verso l’ambiente e la produzione.

Questo impegno sociale e culturale consolida il ruolo di Tombolini non solo come leader nel settore del lusso, ma anche come custode di un’eredità preziosa e motore di un futuro più consapevole e creativo.