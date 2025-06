Toscana, aperta domanda per risarcimento danni maltempo 2025

A partire dal 9 giugno 2025, la Regione Toscana ha implementato una procedura di “ricognizione dei danni” finalizzata a supportare i cittadini e le organizzazioni colpite dagli eventi meteorologici eccezionali che hanno investito la regione nel febbraio e marzo dello stesso anno. Questo percorso, aperto fino al 31 luglio 2025, rappresenta un passo fondamentale per l’accesso a futuri aiuti economici, conformi sia alla legislazione nazionale che a quella regionale.La possibilità di presentare domanda è estesa a privati cittadini che abbiano subito danni diretti alla propria abitazione principale, inclusi i beni mobili come autoveicoli e motocicli. Sono ammessi anche enti del terzo settore, associazioni e organizzazioni non lucrative di scopo, prive di partita IVA, che abbiano la propria sede legale nei comuni designati come aree di emergenza. L’intera procedura si svolge in modalità telematica, attraverso il portale ufficiale della Regione Toscana (www.regione.toscana.it/protezionecivile), nella sezione dedicata alle emergenze dovute a maltempo.È importante sottolineare che la ricognizione dei danni non costituisce di per sé un diritto al contributo economico. Si tratta, piuttosto, di un requisito *sine qua non* per l’accesso ai ristori economici successivi. La compilazione accurata e tempestiva della domanda consente di essere inclusi nel censimento ufficiale dei danni, prerequisito indispensabile per beneficiare degli aiuti previsti. La Regione Toscana, in segno di vicinanza alla popolazione colpita, ha attivato un sistema di supporto, con sportelli dedicati in diversi comuni, in particolare nella provincia di Firenze (Pontassieve, Rufina, Pelago, Scandicci, Sesto Fiorentino, Calenzano), per facilitare la compilazione e fornire assistenza ai cittadini.La complessità di tali eventi meteorologici, spesso amplificata da fattori di vulnerabilità territoriali preesistenti, richiede un’analisi approfondita dei danni subiti. La ricognizione accurata permette di quantificare i bisogni con precisione, orientando le risorse e le misure di sostegno in modo efficace e mirato. Oltre alla dimensione economica, si pone l’esigenza di considerare gli impatti sociali ed emotivi sulla comunità, promuovendo un approccio di resilienza e ricostruzione.Il Presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, e l’Assessora Regionale alla Protezione Civile, Monia Monni, hanno ribadito l’impegno della Regione a garantire che nessuno sia lasciato indietro, sottolineando l’importanza di una partecipazione attiva da parte dei cittadini e la disponibilità degli uffici comunali per fornire supporto e chiarimenti. La tempestività e la completezza delle informazioni fornite sono essenziali per un processo di ricostruzione rapido ed equo, volto a ripristinare la normalità e a rafforzare la capacità di risposta di fronte a future emergenze.