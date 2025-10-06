Toscana, autunno all’insegna della prevenzione: via libera alla campagna vaccinale combinata.

La Toscana si prepara a un autunno dedicato alla prevenzione, orchestrando una complessa campagna vaccinale che coniuga la protezione contro il SARS-CoV-2 con quella antinfluenzale, un binomio cruciale per alleggerire il sistema sanitario e tutelare le fasce più vulnerabili della popolazione.

La distribuzione dei vaccini anti-COVID, seppur con un lieve scostamento dalle tempistiche iniziali, ha raggiunto i punti di raccolta designati, aprendo ufficialmente la strada alla somministrazione parallela alla campagna antinfluenzale, già avviata nelle residenze sanitarie assistenziali (RSA) a partire dal 1° ottobre.

A partire dall’8 ottobre, i medici di medicina generale saranno i primi a somministrare le dosi anti-COVID, affiancandosi alla rete di centri vaccinali delle aziende sanitarie locali.

Contemporaneamente, i cittadini potranno accedere al portale regionale “Prenota vaccino” (https://prenotavaccino.

sanita.

toscana.it) per fissare appuntamenti nei centri vaccinali, con l’effettiva somministrazione prevista a partire dal 15 ottobre.

Un’ulteriore opzione sarà offerta dalle farmacie convenzionate, che aderiranno alla campagna, dedicandosi in particolare alla popolazione over 60.

L’estensione della campagna vaccinale quest’anno riflette una strategia mirata a proteggere in modo più efficace le categorie a rischio.

Oltre alle tradizionali categorie coperte – bambini tra i sei mesi e i sei anni, over 60, donne in gravidanza, persone con elevata fragilità, ospiti di RSA, caregiver, personale sanitario e sociosanitario – è stata inclusa una misura innovativa: la somministrazione di vaccini ad alto dosaggio per tutte le persone con età superiore agli ottanta anni e per gli ospiti delle RSA.

Questa scelta, frutto di un’attenta valutazione dei dati scientifici e delle esigenze specifiche della popolazione anziana, mira a potenziare la risposta immunitaria in un gruppo demografico particolarmente esposto al rischio di complicanze.

La Regione Toscana, attraverso il Governatore Eugenio Giani e l’Assessore al diritto alla salute Simone Bezzini, esorta i cittadini a partecipare attivamente e consapevolmente alla campagna vaccinale, sottolineando il suo ruolo fondamentale non solo per la salvaguardia della salute individuale, ma anche per la protezione della salute collettiva e per la stabilità del sistema sanitario.

La pressione esercitata dai picchi influenzali sulle strutture ospedaliere, in particolare sui pronto soccorso, rende indispensabile un’adesione massiccia alla vaccinazione, contribuendo a mitigare l’impatto sulla rete sanitaria e garantendo un accesso più efficiente alle cure per tutti.

La possibilità di prenotare entrambe le vaccinazioni, o solo una delle due, offre una flessibilità che facilita l’accesso alla protezione, promuovendo un approccio proattivo alla salute pubblica.