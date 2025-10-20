Tragedia a Pistoia: Morto Autista, Un Grido di Dolore.

Il silenzio straziante di un messaggio breve, “Ti terrò sempre nel mio cuore”, riecheggia la devastazione che ha colpito una comunità.

Federica Marianella, figlia di Raffaele, l’autista di 65 anni di Jimmy Travel, ha affidato a Instagram queste parole, un sussurro di dolore che incarna una tragedia improvvisa e inaccettabile.

Raffaele è morto ieri sera, vittima di un atto insensato: una pietra lanciata contro l’autobus che trasportava i tifosi del Pistoia Basket, spezzando una vita e lasciando un vuoto incolmabile.

L’accaduto si è verificato nei pressi del bivio di Contigliano, sulla superstrada in direzione Terni, un luogo che ora è segnato da una macchia d’ombra.

Si presume che i responsabili siano alcuni ultras della Real Sebastiani Rieti, un gruppo che, con un gesto vile e irresponsabile, ha trasformato un viaggio di passione sportiva in un incubo di dolore.

Questa vicenda non è solo la perdita di un uomo, un padre, un marito, un figlio.

È la cruda manifestazione di una cultura dell’odio e della violenza che continua ad affliggere il mondo dello sport, un cancro che si nutre di rabbia e di ignoranza.

Dietro quella pietra, c’è la mancanza di rispetto per la vita, l’assenza di umanità, la pericolosa illusione che l’appartenenza a un gruppo possa giustificare azioni deplorevoli.

Raffaele, un uomo che dedicava la sua vita a garantire il trasporto sicuro dei tifosi, è stato colpito da una violenza gratuita, un atto che non ha lasciato scampo.

Il suo lavoro, il suo impegno nel facilitare la passione sportiva, sono stati interrotti bruscamente da un gesto che non ha senso, che non ha giustificazione.

La comunità sportiva, e l’intera nazione, sono chiamate a riflettere su questa tragedia.

Non basta condannare l’atto violento; è necessario affrontare le cause profonde che lo generano.

È fondamentale promuovere l’educazione al rispetto, alla legalità, alla tolleranza.

È indispensabile contrastare la cultura dell’odio e della violenza che si insinua nel mondo dello sport, trasformando la passione in rabbia distruttiva.

La memoria di Raffaele, l’autista di Jimmy Travel, deve diventare un monito, un invito a costruire un futuro in cui la passione sportiva sia espressione di gioia e di condivisione, non di violenza e di morte.

Il “Ti terrò sempre nel mio cuore” di Federica è un grido di dolore, ma anche una promessa: non dimenticheremo, non permetteremo che la sua scomparsa sia vana.

Bisogna onorare la sua memoria agendo, contrastando l’odio, promuovendo il rispetto e costruendo un mondo più giusto e pacifico.