Tragedia al Lago di Bilancino: Morto un bambino di 10 anni

La quiete apparente del Lago di Bilancino, oasi artificiale incastonata nel cuore del Mugello, si è frantumata in un dolore sordo questo pomeriggio. Una tragedia inattesa ha spezzato la vitalità di un luogo frequentato da famiglie e amanti della natura, trasformando la gioia estiva in un lutto profondo. Un bambino di dieci anni, di origine marocchina ma radicato nel territorio italiano, ha perso la vita mentre si bagnava nelle acque del grande invaso, un luogo che molti residenti fiorentini e pratesi considerano un surrogato del mare.La scena si è dipanata in un pomeriggio caldo, uno di quelli che attirano centinaia di persone sulle rive del lago, in cerca di refrigerio e svago. Il piccolo, in compagnia dei suoi cari, si era immerso nelle acque vicino alla spiaggia di Cavallina, ignaro del destino che lo attendeva. La scomparsa improvvisa ha generato un’ondata di panico tra i presenti, culminata nella richiesta di soccorso alla famiglia, residente a Sesto Fiorentino.La risposta è stata immediata e coordinata. Carabinieri e Vigili del Fuoco si sono mobilitati in un’operazione complessa e delicata, che ha visto l’impiego di mezzi aerei, terrestri e acquatici. L’elicottero “Drago”, con i suoi sensori avanzati, ha sorvolato l’area, mentre imbarcazioni pattugliavano la superficie lacustre, alla ricerca di qualsiasi segno del bambino scomparso. Squadre di soccorso hanno scandagliato la vegetazione ripariale, sperando in un miracolo.Il dramma si è concluso con l’intervento dei sommozzatori dei Vigili del Fuoco, specialisti nell’immersione in ambienti lacustri, spesso oscuri e imprevedibili. La loro perizia ha permesso di individuare il corpo del bambino a circa sette metri di profondità, in un punto relativamente vicino alla riva. Il recupero ha segnato il culmine di un’attesa angosciante, trasformando la speranza in certezza.Questo tragico evento solleva interrogativi urgenti sulla sicurezza dei luoghi di balneazione artificiali, sulla necessità di una vigilanza più attenta e sulla consapevolezza dei rischi che si corrono in ambienti naturali spesso percepiti come sicuri. Il Lago di Bilancino, un’opera di ingegneria idraulica che ha trasformato il paesaggio mugellano, oggi porta con sé il peso di un dolore incommensurabile, un monito per il futuro e un’ombra sulla bellezza del luogo. La comunità locale, e l’intera regione, si stringono attorno alla famiglia colpita da questo lutto devastante, sperando che la memoria del bambino possa contribuire a prevenire tragedie simili. L’indagine per chiarire le circostanze esatte della morte è già in corso.