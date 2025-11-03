Tragico incidente a Montemurlo: postino gravemente ferito.

Un tragico evento ha scosso la tranquilla zona della Rocca di Montemurlo, in provincia di Prato, poco prima delle 13:00.

Un uomo di 46 anni, addetto alle consegne postali, ha subito lesioni gravissime in un incidente singolare e drammatico.

La dinamica, ancora oggetto di approfondita analisi, vede il postino travolto e gravemente ferito dal proprio veicolo, un’utilitaria parcheggiata sul lato della carreggiata durante l’esecuzione delle sue mansioni.

La rapidità di intervento dei soccorritori della Croce d’Oro è stata cruciale.

Il postino, inizialmente stabilizzato sul posto, è stato trasportato in urgenza, con il supporto dell’elicottero Pegaso, al reparto di Trauma Center dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi di Firenze, in condizioni critiche e con codice di massima emergenza.

La gravità delle lesioni ha reso necessario l’immediato trasferimento in un centro specializzato, attrezzato per affrontare emergenze complesse e potenzialmente compromettenti per la vita.

Le prime ricostruzioni dell’accaduto suggeriscono un movimento inaspettato e improvviso del veicolo parcheggiato, che ha travolto il postino.

L’ipotesi di un guasto tecnico, che potrebbe aver compromesso il sistema di frenatura o altri componenti essenziali, è al momento in fase di verifica da parte di periti specializzati.

Non si esclude, tuttavia, l’intervento di fattori esterni, come una possibile distrazione o una circostanza imprevista che potrebbe aver innescato il movimento del veicolo.

La complessità della situazione richiede un’indagine accurata e multidisciplinare per escludere ogni possibile causa.

I Vigili del Fuoco hanno operato con destrezza e professionalità per estrarre l’uomo dalle lamiere contorte, impiegando attrezzature specifiche e tecniche di estricazione avanzate.

La presenza di personale specializzato ha permesso di liberare il postino nel minor tempo possibile, minimizzando ulteriori rischi per la sua incolumità.

La Polizia Municipale di Montemurlo ha immediatamente preso in carico la scena, provvedendo a mettere in sicurezza l’area, effettuare i rilievi fotografici e tecnici necessari e avviare le indagini per determinare con certezza l’esatta dinamica dell’incidente.

Verranno acquisiti i dati dalla scatola nera del veicolo, se presente, e interrogati eventuali testimoni per ricostruire completamente la sequenza degli eventi che hanno portato a questo tragico episodio.

L’obiettivo primario è quello di accertare le responsabilità e di fornire risposte alla famiglia della vittima, oltre a contribuire a prevenire il ripetersi di simili eventi in futuro.