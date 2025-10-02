Tragico incidente sull’Aurelia: 3 morti, 5 feriti

Un tragico incidente lungo la statale Aurelia, nei pressi di Grosseto, ha spezzato la vita di tre persone e lasciato cinque feriti, sconvolgendo la quiete della mattinata e generando pesanti ripercussioni sulla viabilità.

Il sinistro, che ha coinvolto un furgone e un veicolo di trasporto turistico diretto verso nord, ha immediatamente attivato un complesso intervento di soccorso.

L’impatto, la cui dinamica è ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti, ha causato danni ingenti alle due vetture, rendendo necessario l’impiego di squadre di soccorso specializzate per estrarre le persone dalle lamiere.

La gravità delle condizioni di alcuni feriti ha reso imprescindibile il ricorso a mezzi di soccorso aereo: due elisoccorso sono stati fatti intervenire per trasportare due dei feriti presso l’ospedale di Siena, un altro a Grosseto e un quarto, in stato più grave, al centro di Careggi a Firenze.

I restanti feriti sono stati affidati alle cure del pronto soccorso grossetano.

La statale Aurelia, arteria cruciale per il traffico veicolare in direzione nord, è stata immediatamente bloccata per consentire le operazioni di soccorso e per effettuare i rilievi necessari alla ricostruzione dell’accaduto.

La chiusura ha generato lunghe code e pesanti disagi per i numerosi automobilisti impegnati nei loro spostamenti mattutini, costretti a cercare percorsi alternativi.

Al di là dell’immediato impatto sulla circolazione, l’evento solleva interrogativi importanti sulla sicurezza stradale, in particolare sulle condizioni del manto stradale, sulla visibilità in corrispondenza del tratto interessato e sul rispetto dei limiti di velocità.

La presenza di un gruppo di turisti asiatici a bordo del pullman evidenzia, inoltre, la vulnerabilità di chi, provenendo da contesti diversi, si trova ad affrontare le dinamiche del traffico italiano.

L’indagine, condotta dalle forze dell’ordine, si concentrerà ora sulla ricostruzione esatta della sequenza degli eventi, sull’accertamento delle eventuali responsabilità e sulla verifica della regolarità dei veicoli coinvolti, con l’obiettivo di prevenire il ripetersi di simili tragedie.

La comunità locale, profondamente scossa, esprime il proprio cordoglio alle famiglie delle vittime e augura una pronta guarigione ai feriti.