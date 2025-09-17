Tramvia Firenze: Interruzione T1 tra Scandicci e Arcipressi

Un inconveniente tecnico ha temporaneamente sospeso la tratta della linea T1 della tramvia fiorentina, interessando il percorso tra la fermata di Villa Costanza, nel comune di Scandicci, e quella di Arcipressi, all’interno di Firenze.

La notizia, comunicata dalla società Gest, responsabile della gestione del servizio, ha generato un immediato intervento per minimizzare l’impatto sulla mobilità urbana.

Al fine di garantire la continuità del servizio e agevolare gli utenti, è stato immediatamente attivato un servizio di autobus sostitutivi, che percorreranno il tragitto interessato dall’interruzione, fungendo da collegamento temporaneo tra le stazioni coinvolte.

L’iniziativa mira a ridurre al minimo i disagi per i pendolari e i viaggiatori che utilizzano abitualmente la tramvia per spostamenti all’interno dell’area metropolitana fiorentina.

La restante porzione della linea T1, che collega Careggi ad Arcipressi, continua a operare secondo il normale orario previsto, assicurando la regolarità del servizio per i passeggeri che percorrono tale tratta.

Le cause precise dell’interruzione sono attualmente al vaglio dei tecnici di Gest, che si stanno adoperando con la massima urgenza per identificare e risolvere il problema alla radice.

L’intervento si concentra sull’analisi approfondita dei sistemi di segnalamento, dell’alimentazione elettrica e di eventuali anomalie infrastrutturali che potrebbero aver contribuito all’evento.

La sospensione, sebbene imprevista, rientra nella gestione dinamica di un sistema di trasporto pubblico complesso come la tramvia, soggetto a potenziali problematiche tecniche derivanti dall’usura dei componenti, da variazioni ambientali o da eventi esterni.

La Gest sottolinea l’impegno costante nella manutenzione preventiva e nella verifica periodica dell’efficienza del sistema, al fine di prevenire l’insorgenza di simili inconvenienti e di garantire la sicurezza e l’affidabilità del servizio offerto alla collettività.

Aggiornamenti sullo stato dei lavori e sulla ripresa del traffico regolare saranno forniti tempestivamente attraverso i canali di comunicazione ufficiali, inclusi i siti web, le app dedicate e le informazioni in tempo reale diffuse nelle stazioni.