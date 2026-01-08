Truffatori agli anziani: Smascherata rete criminale da Napoli a Puglia

Un’operazione della Squadra Mobile di Napoli, coordinata dalla Procura della Repubblica partenopea, ha smantellato un’organizzazione criminale specializzata in truffe ai danni di anziani, estendendo la sua azione predatoria su un territorio vasto e diversificato, dal Piemonte alla Puglia.

L’attività investigativa, protrattasi per diversi mesi, ha portato all’arresto di sette individui, la cui età varia tra i 25 e i 58 anni, accusati di associazione a delinquere finalizzata alla truffa, sfruttamento della vulnerabilità altrui e, in un caso, favoreggiamento di minore.

L’indagine ha rivelato un modus operandi particolarmente spietato e strutturato, volto a sfruttare la solitudine, la paura e la fiducia degli anziani.

La base operativa dell’organizzazione era localizzata a Napoli, ma le vittime, residenti in province come Alessandria, Verbania, Pistoia, Lucca, Pesaro e Urbino, Ancona e Lecce, testimoniano l’ampiezza della rete criminale.

Al vertice dell’organizzazione figuravano due soggetti con precedenti penali, residenti rispettivamente nel rione Pallonetto di Santa Lucia e nel quartiere Ponticelli.

Questi, agendo in perfetta sinergia, hanno orchestrato una serie di truffe, dimostrando un’elevata capacità di pianificazione e coordinamento.

Il soggetto del Pallonetto, pur ristretto ai domiciliari, ha continuato a svolgere un ruolo cruciale, fungendo da intermediario telefonico per reclutare le vittime e impartire le istruzioni ai complici.

Il metodo utilizzato si basava sulla classica, ma ancora efficace, simulazione di una chiamata da parte di un presunto carabiniere.

L’approccio telefonico era abilmente confezionato per instillare panico e senso di urgenza: si raccontava di un incidente stradale, spesso causato da un familiare, con la conseguente richiesta di un immediato risarcimento in denaro contante o attraverso la consegna di oggetti di valore.

Le intercettazioni telefoniche hanno rivelato un elemento particolarmente inquietante: l’abilità dei truffatori nel manipolare emotivamente le vittime, inducendole, con lacrime simulate e false promesse di sollievo, a cedere al ricatto.

L’operazione ha evidenziato non solo la perizia dei leader, ma anche la complessità della struttura criminale, che includeva un sistema di reclutamento di complici, tra i quali, con un elemento di particolare gravità, era presente anche un minorenne.

Questo aspetto solleva interrogativi sulla responsabilità sociale e sulla necessità di rafforzare i controlli per evitare che giovani vengano coinvolti in attività illegali.

L’inchiesta prosegue per identificare ulteriori complici e per quantificare l’ammontare totale dei danni causati alle vittime, le cui storie di dolore e smarrimento testimoniano la necessità di una maggiore sensibilizzazione e di un impegno costante da parte delle istituzioni e della società civile per proteggere i più vulnerabili.

L’operazione rappresenta un importante passo avanti nella lotta contro la criminalità organizzata che si nutre della fragilità altrui, ma sottolinea anche l’urgenza di adottare misure preventive per contrastare l’aumento di questo fenomeno sociale.