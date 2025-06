Turista ferita a Firenze: ramo spezzato, indagine sulla sicurezza degli alberi.

Un evento fortunato ha segnato la serata fiorentina di una giovane turista, 23enne originaria di Monza, giunta in città con il fidanzato per assistere al concerto dei Guns N’ Roses alle Cascine. Una caduta inaspettata, un ramo spezzato da un albero secolare, l’ha colpita, provocando una frattura vertebrale. Trasportata d’urgenza all’Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi in condizioni critiche, la giovane ha subito un intervento chirurgico di stabilizzazione che, per fortuna, non ha comportato danni neurologici. La prognosi, secondo il team medico, è decisamente incoraggiante, presagendo un completo recupero.L’incidente ha immediatamente innescato una risposta istituzionale, focalizzata sulla sicurezza del patrimonio arboreo urbano. Un’indagine straordinaria è stata avviata su viale della Tinaia, la zona interessata dalla caduta del ramo, un’area particolarmente ricca di esemplari di tiglio, alberi dal pregio ecologico e paesaggistico. I tecnici agronomi comunali, esperti nella diagnosi e cura delle piante, stanno conducendo un’analisi approfondita delle alberature, utilizzando metodologie di controllo in altezza per individuare potenziali vulnerabilità.La dinamica dell’incidente solleva questioni complesse relative alla gestione del rischio associato alla presenza di alberi ad alto fusto in contesti urbani. Fattori come l’età degli alberi, le condizioni del suolo, le avversità atmosferiche e la presenza di patogeni possono contribuire al progressivo indebolimento della struttura, aumentando la probabilità di rotture improvvise. L’intervento preventivo, basato su una valutazione accurata dello stato di salute delle piante, si rivela quindi cruciale per minimizzare il rischio di eventi simili.La vicesindaca e assessora all’ambiente, Paola Galgani, ha sottolineato l’impegno dell’amministrazione comunale a garantire la sicurezza dei cittadini, ribadendo la necessità di un approccio prudente e proattivo nella cura del verde urbano. Oltre ai controlli immediati, sono previste analisi approfondite dei dati raccolti, con l’obiettivo di ottimizzare le strategie di gestione e manutenzione del patrimonio arboreo, un elemento fondamentale per la qualità della vita e l’identità della città. La rimozione precauzionale di un ramo di un altro tiglio lungo il viale testimonia l’applicazione del principio di massima cautela, priorità assoluta nella salvaguardia dell’incolumità pubblica e nella tutela del valore intrinseco del verde urbano.