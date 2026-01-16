Vigili del fuoco pro-Gaza: tra libertà di espressione e riforma controversa

La vicenda dei dieci vigili del fuoco, membri del sindacato Usb, coinvolti in contestazioni disciplinari a seguito della loro partecipazione alle manifestazioni pro-Gaza del 22 settembre, solleva questioni complesse che vanno ben oltre una semplice inosservanza di regolamenti interni.

Si tratta, in sostanza, di un tentativo di limitare la libertà di espressione e l’esercizio del diritto di sciopero di una categoria professionale, con implicazioni potenzialmente allarmanti per l’intero panorama sindacale e per l’autonomia dei corpi di soccorso.

L’Usb denuncia come l’azione del Ministero dell’Interno rappresenti un’ingerenza ingiustificata nel ruolo di rappresentanza sindacale, un diritto costituzionalmente garantito.

La partecipazione ai cortei, inclusa la decisione di osservare un minuto di raccoglimento in memoria delle vittime palestinesi, e il gesto di inginocchiamento in segno di rispetto per i bambini deceduti, non sono visti come espressioni di solidarietà umana e impegno civile, ma come presunte violazioni di norme non chiaramente definite, volte a impedire ai vigili del fuoco di manifestare apertamente le proprie convinzioni.

La particolarità della vicenda è amplificata dal ruolo di ambasciatori Unicef ricoperto da alcuni dei vigil del fuoco coinvolti, un accordo duraturo trent’anni e recentemente rinnovato con il sottosegretario Prisco.

Questo legame, che implica un impegno a favore dei diritti umani e della protezione dell’infanzia, sembra essere interpretato come un elemento di “impropria” rappresentazione istituzionale, una distorsione del ruolo di pubblico ufficiale, quando invece potrebbe essere visto come un’integrazione positiva tra la funzione di soccorso e l’impegno sociale.

Secondo l’Usb, la contestazione disciplinare non mira tanto a far rispettare delle regole, quanto a intimidire l’intera categoria, in un contesto di profonda riforma del corpo dei vigili del fuoco.

La riforma, ambita dal governo, punta a equiparare i pompieri ad operatori di pubblica sicurezza, segnando un potenziale cambiamento radicale nel ruolo e nelle competenze della categoria, con ripercussioni significative sulla loro autonomia e sulla loro capacità di operare in modo indipendente.

La data del 28 gennaio è stata fissata per un’assemblea-dibattito a Roma, un chiaro segnale di solidarietà verso i vigil del fuoco contestati e un’occasione per denunciare la tendenza alla militarizzazione del corpo e per rivendicare un ruolo di categoria centrato sul servizio alla cittadinanza e alla tutela del territorio, al di là di qualsiasi logica di equiparazione a forze di ordine.

La vicenda si configura quindi come un campanello d’allarme sulla sempre più sottile linea che separa il diritto di esprimere opinioni e il dovere di obbedire a un’autorità, soprattutto in un momento storico caratterizzato da crescenti tensioni geopolitiche e da una diffusa erosione delle libertà civili.