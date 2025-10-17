Villa La Massa Excellence: Supercar e Lusso in Toscana

Firenze si appresta a celebrare un’esclusiva vetrina di automobili sportive d’eccezione, Villa La Massa Excellence, un appuntamento imperdibile per gli appassionati di supercar e collezionisti di prestigio.

L’evento, intriso di storia e tradizione, si radica nell’atmosfera raffinata dell’hotel Villa La Massa, membro del rinomato gruppo Villa d’Este, custode di un’eredità legata all’eccellenza automobilistica, culminante nel celebre Concorso d’Eleganza Villa d’Este.

L’edizione corrente promette un tripudio di emozioni, riproponendo l’aura di esclusività che ha caratterizzato passate edizioni, dove modelli leggendari come la Maserati MC12, la Bugatti Centodieci, la McLaren F1 GTR e la Ferrari F40 LM hanno catalizzato l’attenzione, testimoniando il culmine dell’ingegneria e del design automobilistico.

Quest’anno, il parco auto in mostra sarà un caleidoscopio di lusso, con esemplari provenienti da case automobilistiche di fama mondiale come Ferrari, Porsche, Mercedes-Benz, BMW e Bugatti, affiancati da creazioni uniche provenienti da piccoli atelier specializzati, veri e propri laboratori di esclusività dove l’artigianato incontra l’innovazione.

Questi “pezzatrici” rappresentano l’apice della personalizzazione e dell’ingegno italiano, spesso realizzate su commissione per collezionisti esigenti.

L’evento si inaugura con una cena di gala, preludio a due giorni intensi di esposizione e celebrazione.

Da domani, la sfilata delle vetture si snoderà tra i suggestivi giardini di Villa La Massa, creando uno spettacolo di luci, forme e suoni, mentre una giuria di esperti valuterà le auto in competizione.

La premiazione, suddivisa in due categorie principali, riconoscerà sia gli esemplari che hanno significativamente contribuito all’evoluzione dell’automobile, sia quelli che hanno rappresentato una rottura con il passato, incarnando l’innovazione e il progresso tecnologico.

Oltre ai premi principali, saranno assegnati riconoscimenti speciali, tra cui un trofeo dedicato all’auto con il chilometraggio più elevato, simbolo di avventure vissute e passione incondizionata per la guida.

La manifestazione si concluderà con un driving tour nel cuore del Chianti, un percorso mozzafiato attraverso le colline toscane, un’esperienza sensoriale completa che celebra la potenza e l’eleganza di queste straordinarie automobili.

La giuria, composta da personalità di spicco nel mondo automobilistico come la collezionista e pilota Katarina Kyvalova, il car designer Fabio Filippini e il rinomato fotografo Stefano Guindani, garantirà l’imparzialità e la competenza nella valutazione delle vetture partecipanti, contribuendo a rendere Villa La Massa Excellence un evento unico nel suo genere.