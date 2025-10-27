Viminale restringe l’accesso agli impianti: misure severe per Pistoia e Rieti

Il Viminale, recependo le raccomandazioni del Ministero dell’Interno e guidato dal Ministro Matteo Piantedosi, ha disposto una rigorosa e ampia restrizione all’accesso agli impianti sportivi per le squadre Pistoia Basket 2000 e RS Sebastiani Rieti.

La misura, formalizzata attraverso un provvedimento che si estende fino al 31 dicembre 2025 per Pistoia e fino al termine della stagione corrente – comprensiva di eventuali fasi di playoff o retrocessione – per Rieti, impone la chiusura totale dei settori ospiti durante le partite in trasferta.

Parallelamente, è stato emesso un divieto di vendita di biglietti per residenti nelle province di Pistoia e Rieti, ampliando ulteriormente il perimetro delle restrizioni.

Questo atto normativo non è una risposta impulsiva, bensì la conseguenza diretta e ponderata di un tragico evento verificatosi il 19 ottobre scorso.

L’alterco, degenerato in un violento agguato al pullman dei tifosi pistoiesi durante la partita Rieti-Pistoia, ha avuto come esito la perdita di una vita, quella dell’autista Raffaele Marianella, un evento che ha scosso profondamente l’opinione pubblica e sollevato serie preoccupazioni sulla sicurezza degli eventi sportivi.

Il provvedimento si fonda sul principio della prevenzione e mira a scongiurare il rischio di ripetizione di tali atti di violenza.

Non si tratta semplicemente di limitare l’accesso, ma di un intervento volto a ripristinare un clima di sicurezza e legalità all’interno degli impianti sportivi, luoghi che dovrebbero essere spazi di aggregazione e sano divertimento, non teatri di violenza e tragedia.

La gravità della situazione è sottolineata dalla constatazione che l’alterco tra le tifoserie non si è limitato a un semplice confronto, ma ha portato a un’azione premeditata e violenta, che ha dimostrato una pericolosa escalation nella gestione della rivalità calcistica.

L’evento ha evidenziato una carenza nella capacità di controllo e di gestione delle dinamiche tra le tifoserie, e ha reso evidente la necessità di un intervento risolutore.

La decisione del Viminale, pertanto, riflette una valutazione approfondita della situazione e si pone come deterrente contro comportamenti che mettono a rischio l’incolumità pubblica.

Il provvedimento mira a responsabilizzare le società sportive e a promuovere una cultura del rispetto e della legalità, auspicando un ritorno a un ambiente sportivo pacifico e sicuro per tutti i partecipanti.

Le indagini sono in corso per identificare i responsabili dell’aggressione e assicurare alla giustizia i colpevoli, mentre il provvedimento del Viminale rappresenta un passo concreto verso il ripristino della sicurezza e della tranquillità negli eventi sportivi.