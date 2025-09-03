West Nile Virus: Allarme in Valdichiana, aumento dei casi

Un’ondata di casi di West Nile Virus sta interessando la Valdichiana, una regione che abbraccia province toscane cruciali come Arezzo e Siena, segnando un’escalation che, purtroppo, si inserisce nel quadro previsto dai modelli epidemiologici stagionali.

Attualmente, si registrano otto notifiche, distribuite geograficamente tra i comuni di Cortona (Arezzo), Civitella in Val di Chiana e Chianciano Terme (Siena), con un’incidenza particolarmente rilevante a Cortona.

Tre persone sono attualmente in osservazione ospedaliera, con una prognosi complessivamente stabile.

La comunicazione proviene dall’Azienda Sanitaria Locale Toscana Sud Est, che gestisce l’assistenza sanitaria nelle province di Arezzo, Siena e Grosseto.

L’incremento dei casi ha innescato una risposta immediata da parte del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL, che sta conducendo un’indagine epidemiologica congiunta con le amministrazioni comunali.

L’obiettivo primario è ricostruire le possibili catene di trasmissione, individuando i luoghi di probabile esposizione del virus.

Questa analisi si affianca a un rafforzamento delle attività di disinfestazione, con interventi mirati all’eliminazione dei siti di riproduzione delle zanzare, sia attraverso la rimozione dei contenitori d’acqua stagnante, sia attraverso trattamenti specifici per i ristagni non eliminabili.

In ragione dell’evoluzione della situazione, non si esclude l’attivazione di misure straordinarie, focalizzate sulla riduzione della popolazione di zanzare adulte, soprattutto in aree a rischio o durante eventi pubblici che prevedono un’alta concentrazione di persone.

Il monitoraggio costante dei dati è garantito, e l’attuale incremento dei casi viene interpretato come un’espressione del comportamento atteso del virus in questo periodo dell’anno.

“La collaborazione dei cittadini è un fattore determinante per contenere efficacemente la diffusione del West Nile Virus,” sottolinea il Dottor Giorgio Briganti, direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL Toscana Sud Est, riconoscendo l’importanza cruciale del coinvolgimento della comunità.

Un plauso particolare è rivolto ai Comuni interessati, per la loro tempestività e la capacità dimostrata di lavorare in sinergia, un approccio essenziale per una risposta coordinata e efficace.

La responsabilità individuale si rivela un pilastro nella lotta contro il virus.

La popolazione è invitata ad adottare misure preventive semplici ma significative: eliminare o svuotare regolarmente sottovasi, secchi, bidoni e qualsiasi altro contenitore che possa accumulare acqua piovana.

Nei ristagni d’acqua non eliminabili, si raccomanda l’utilizzo di prodotti larvicidi, seguendo scrupolosamente le istruzioni d’uso e le indicazioni fornite dalle autorità sanitarie.

L’adozione di queste pratiche, unitamente alla vigilanza e alla segnalazione di eventuali aree a rischio, rappresentano un contributo prezioso per proteggere la salute pubblica e mitigare l’impatto del West Nile Virus nella Valdichiana.