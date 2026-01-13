Accademia Aeronautica: Un Omaggio in Abbigliamento

Aeronautica Militare presenta “Accademia”: un’inedita collezione di abbigliamento che celebra l’eredità e l’identità dell’Accademia Aeronautica di Pozzuoli, istituzione fondata nel 1923 e custode di una storia aeronautica tra le più prestigiose a livello globale.

Debuttata in anteprima durante la kermesse Pitti Uomo 109, “Accademia” non si configura semplicemente come una linea di abbigliamento, ma come un vero e proprio omaggio a un patrimonio culturale e militare di inestimabile valore.

La collezione si discosta radicalmente dalle precedenti proposte del brand Aeronautica Militare, nata da una partnership esclusiva tra lo Stato Maggiore dell’Aeronautica e l’azienda vicentina Cristiano di Thiene.

Questo nuovo progetto ambisce a reinterpretare un’iconografia densa di significato, elevandola a un linguaggio contemporaneo e accessibile, pur mantenendo intatta l’aura di rigore e disciplina che la contraddistingue.

L’ispirazione primaria risiede nel quotidiano dei cadetti: un universo fatto di intenso addestramento, ferrea disciplina e profondo senso di appartenenza.

Da questa realtà stratificata emerge una proposta di abbigliamento che decodifica i codici militari, rielaborandoli attraverso un approccio innovativo e allo stesso tempo rispettoso della tradizione.

Si assiste a un dialogo inatteso tra l’estetica funzionale dell’abbigliamento militare e le tendenze del menswear contemporaneo, con un’attenzione particolare ai dettagli e alla qualità dei materiali.

La collezione si articola attorno a capi chiave come T-shirt, felpe e pantaloni, presentati in una palette cromatica evocativa dei colori distintivi dell’Aeronautica Militare: un blu navy profondo, un verde militare intenso, un grigio mélange versatile e un off white neutro.

La scelta dei tessuti è significativa: cotone, acrilico e viscosa, materiali un tempo impiegati nella realizzazione delle uniformi dei cadetti, simboleggiano un legame diretto con il passato e un’attenzione alla durabilità e al comfort.

Le grafiche, ispirate a stencil e tecniche di lavaggio che conferiscono un aspetto vissuto e autentico, arricchiscono l’estetica complessiva, mentre i tagli rilassati e le silhouette contemporanee garantiscono una vestibilità confortevole e versatile.

“Accademia” è dunque un invito a indossare la storia, a celebrare un’eccellenza italiana e a interpretare un’identità unica, tra passato, presente e futuro.