Alaia e Balenciaga: Scultura Tessile a Prato

Dialoghi di Forma e Volumi: Alaia e Balenciaga, un’Eredità di Scultura Tessile in ItaliaIl Museo del Tessuto di Prato accoglie un evento di straordinaria rilevanza culturale: “Azzedine Alaia e Cristobal Balenciaga.

Scultori della Forma”, un percorso espositivo che celebra due giganti della moda, giunto in Italia dopo il suo debutto parigino nel 2020.

La mostra, aperta dal 24 ottobre 2024 al 3 maggio 2026, offre al pubblico italiano un’occasione unica per immergersi nell’universo creativo di due figure che hanno rivoluzionato il concetto stesso di abbigliamento, elevandolo a vera e propria arte scultorea.

L’ideazione di questo dialogo espositivo affonda le sue radici in un gesto di profonda ammirazione e in un desiderio postumo.

Uomo di raffinata sensibilità e profondo conoscitore della storia della moda, Hubert de Givenchy, pochi mesi dopo la scomparsa di Azzedine Alaia nel 2017 e decenni dopo la perdita di Cristobal Balenciaga, ebbe l’intuizione di unire il loro patrimonio artistico.

L’incontro, tenutosi presso la Fondazione Alaia a Parigi, diede vita a un progetto che, sebbene non vide Givenchy completarne la realizzazione, venne portato avanti con passione e dedizione, materializzandosi nel 2020 a Parigi.

L’allestimento curato da Olivier Saillard intende svelare le affinità e le divergenze che percorrono il lavoro di questi due maestri, ponendo l’accento sulla loro comune ricerca di forme innovative, sulla profonda conoscenza della sartoria e sulla capacità di celebrare e valorizzare la figura femminile.

Il percorso espositivo presenta un corollario di 50 creazioni, integrate da 12 bozzetti originali di Balenciaga, risalenti al periodo 1950-1968, testimonianza preziosa del suo processo creativo.

Il confronto tra i due stilisti si rivela particolarmente fecondo nell’analisi dei materiali prediletti.

Balenciaga, pioniere nell’uso del ‘gazar’, un tessuto leggero e voluminoso inventato nel 1958, dialoga con la predilezione di Alaia per la maglia, un tessuto versatile e modellabile.

Alaia, a sua volta, nutriva una profonda ammirazione per Balenciaga, tanto da collezionare i suoi abiti fin dalla chiusura della sua maison nel 1968.

La mostra non si limita a una semplice esposizione di abiti, ma propone un viaggio attraverso le tappe fondamentali della loro evoluzione stilistica.

L’abito busto drappeggiato in seta del 1960 di Balenciaga, esempio di eleganza formale e rigorosa, contrasta con l’audacia sensuale dell’abito aderente in jersey con profonda scollatura del 1988 di Alaia, simbolo di una femminilità decostruita e liberatoria.

Il percorso espositivo si articola in sezioni tematiche che ne esaltano le peculiarità.

La sezione dedicata ai tailleur offre uno sguardo privilegiato sulla loro capacità di reinterpretare il concetto di struttura, con la giacca-scultura di Balenciaga del 1938, che reinterpreta la forma con un accostamento perfetto al punto vita, e la giacca Spencer di Alaia del 1968, evocativa dell’eleganza equestre settecentesca.

Segue la sezione “flou”, dedicata agli abiti da sera, un tripudio di pieghe, drappeggi e tessuti preziosi.

La mostra si conclude con un omaggio alla Spagna, terra natale di Balenciaga, celebrando l’influenza dell’abbigliamento tradizionale spagnolo, con i suoi volants, pizzi, merletti e il suggestivo bolero, elementi ricorrenti nel loro immaginario creativo.

Un’occasione imperdibile per ammirare l’eccellenza di due figure che hanno contribuito a definire l’estetica del XX e XXI secolo.