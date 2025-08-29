Alba Senese: Un’Esperienza Luminosa tra Siena e Palazzo delle Papesse

Risveglio Senza Tempo: Un’Esperienza Luminosa tra Siena e Palazzo delle PapesseImmaginate di assistere al sorgere del sole, non come spettatori passivi, ma come testimoni privilegiati di un rito ancestrale.

“Prima Lux – L’Alba sulla Città” offre proprio questo: un’opportunità irripetibile per connettersi con la città di Siena in un momento di profonda bellezza e contemplazione.

Promossa congiuntamente dall’Opera della Metropolitana e da Palazzo delle Papesse, questa iniziativa unica si dispiega in quattro mattinate di settembre, sabato 6 e 13 alle 5:45, e sabato 20 e 27 alle 6:00, trasformando i luoghi simbolo del territorio in palcoscenici naturali per un’esperienza multisensoriale.

Il Facciatone, con la sua imponente architettura incompiuta che disegna un’inconfondibile skyline, e l’altana di Palazzo delle Papesse, scrigno di storia e arte, offrono prospettive mozzafiato sulla città.

Salire in questi punti panoramici quando il cielo è ancora avvolto nell’oscurità della notte significa immergersi in un’atmosfera carica di attesa, un silenzio rotto solo dal respiro profondo dell’alba imminente.

Non è semplicemente una vista; è un viaggio attraverso le tonalità del crepuscolo, un graduale mutamento cromatico che preannuncia l’esplosione di luce che illuminerà Siena.

L’evento non si limita alla semplice osservazione del sorgere del sole.

“Prima Lux” vuole essere un’occasione per riscoprire il valore del tempo, della lentezza, della connessione con la natura e con la storia che permea Siena.

La luce mattutina, filtrata tra le torri medievali e le cupole rinascimentali, rivela la città sotto una luce inedita, svelandone dettagli e suggestioni che sfuggono alla vista durante le ore più affollate.

Al termine di questo momento di contemplazione, una colazione offerta presso il Bistrot di Palazzo delle Papesse concluderà l’esperienza, offrendo un’occasione per condividere le emozioni e le sensazioni suscitate dall’alba senese.

“Prima Lux” è un’occasione rara, un’immersione sensoriale e culturale che invita a riscoprire la bellezza intatta di Siena, un tesoro da custodire e condividere.

I posti sono limitati, rendendo la prenotazione non solo consigliata, ma essenziale per partecipare a questo viaggio indimenticabile nel cuore della città.