Antik Batik Uomo: L’Oriente incontra la Moda Contemporanea

Nel cuore pulsante della moda, Antik Batik emerge come una storia di ispirazione orientale e artigianalità contemporanea.

Nata nel 1992 dall’ingegno di Gabrielle Cortese, stilista e imprenditrice torinese, l’azienda ha consolidato nel tempo una posizione di prestigio, incarnando l’eleganza bohémienne femminile con un’identità profondamente radicata nella cultura indiana.

L’espansione nel menswear, ufficialmente sancita con la presentazione alla fiera Pitti Uomo 109, rappresenta non solo una risposta concreta alla domanda del mercato, ma anche la naturale evoluzione di un brand che ha sempre aspirato a una visione olistica della moda.

La prima incursione maschile, preceduta da una capsule collection presentata a Parigi con l’immagine evocativa del danzatore étoile Germain Louvet, segna l’ingresso formale di Antik Batik nel settore, dopo decenni dedicati esclusivamente al guardaroba femminile.

Questa transizione testimonia la capacità del marchio di interpretare i desideri dei consumatori e di proiettare la propria identità stilistica in un contesto più ampio.

La collezione uomo non si pone come una derivazione superficiale della linea femminile, bensì come un’estensione armoniosa, intrisa dello stesso spirito di avventura e scoperta che ha guidato Gabrielle Cortese fin dai suoi primi viaggi in India nel 1990.

Quel viaggio, più che una semplice vacanza, fu un’immersione profonda in un universo di tecniche ancestrali, colori vibranti e un profondo rispetto per la sostenibilità e l’etica del lavoro artigianale.

La scoperta del batik, un’arte millenaria che trasforma la tela in un racconto visivo, ha plasmato l’estetica del brand, creando un legame indissolubile con i laboratori artigianali indiani, con i quali collabora da allora.

L’uomo Antik Batik si veste di kimono imbottiti che richiamano l’abbigliamento tradizionale, di camicie ricamate con motivi intricati, di pantaloni ampi e confortevoli, decorati con stampe che evocano paesaggi esotici e simboli ancestrali.

Ogni capo è il risultato di un processo creativo che unisce la visione della designer alla maestria degli artigiani, un connubio che celebra la lentezza, la cura del dettaglio e la valorizzazione del patrimonio culturale.

L’azienda, con sede a Parigi, rafforza la propria presenza globale attraverso due boutique di proprietà, situate nel cuore di Le Marais e nella rinomata località di Saint-Tropez, e una rete di circa 300 punti vendita internazionali.

La selezione di location prestigiose, come le boutique di Deià a Maiorca e Mykonos, riflette l’aspirazione del brand a incarnare uno stile di vita raffinato, nomade e profondamente legato alla bellezza del mondo.

Antik Batik non è solo un marchio di moda, ma un vero e proprio invito a viaggiare, a scoprire, a celebrare la diversità e a riscoprire il valore intrinseco dell’artigianato autentico.