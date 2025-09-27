Bruni Tedeschi: l’arte come spoliazione, alla ricerca della verità.

L’atto recitativo, per Valeria Bruni Tedeschi, non è un’aggiunta, un’amplificazione, ma una sottrazione paziente e metodica.

È un processo di spogliazione, un’eliminazione delle sovrastrutture che oscurano l’essenza, la verità palpabile di un personaggio.

Non si tratta di costruire un’immagine, una maschera, ma di liberare lo spazio per far emergere la fragilità umana, quella scintilla primordiale che risiede in ognuno di noi.

L’incontro con il “bambino interiore” non è un’esplorazione esoterica, bensì un ritorno alle radici dell’empatia, al modo in cui ci rapportiamo al mondo quando siamo sprovvisti di filtri e preconcetti.

E’ questo contatto che permette di immaginare una figura storica imponente come Eleonora Duse non come un’icona divina, bensì come una donna qualunque, forse seduta accanto a te in treno, con le sue gioie, i suoi rimpianti, le sue imperfezioni.

Al Cabalbio Film Festival, nel contesto della presentazione del film “Duse” di Pietro Marcello, e in seguito per “L’attachement – La tenerezza” di Carine Tardieu, Bruni Tedeschi affronta il tema del mestiere d’attrice con un candore disarmante, svelando il nucleo del suo approccio.

La ricerca non è quella della perfezione formale, ma di una verità autentica, che passa attraverso la capacità di rendersi vulnerabili, di abbracciare le contraddizioni che definiscono l’essere umano.

La biografia, le lettere, la documentazione, sono strumenti utili, ma non devono irrigidire l’interpretazione.

Devono servire a creare un ponte verso l’umanità del personaggio, a comprenderne le motivazioni, le paure, i desideri.

Riflettendo sul concetto di talento, Bruni Tedeschi lo ridimensiona con una battuta che svela la sua visione pragmatica dell’arte.

Il talento, forse, non è altro che un nome commerciale, un’etichetta che giustifica un determinato ritorno economico.

Dietro la patina di glamour e di successo, si cela un lavoro duro, una dedizione costante, una continua ricerca di miglioramento.

Eleonora Duse, per l’attrice, incarna un ideale di integrità intellettuale e di coraggio morale.

La sua ricerca incessante di verità, la sua capacità di accettare i propri errori, la sua profonda umanità, costituiscono un esempio ispiratore.

La sua imperfezione, la sua fragilità, lungi dall’offuscare la sua grandezza, la rendono ancora più vicina e accessibile.

Il passaggio dalla monumentale figura di Duse alla Sandre de “L’attachement – La tenerezza” testimonia la versatilità e la profondità dell’attrice.

Sandre è una donna indipendente, colta, fiera della propria autonomia.

Ma il suo mondo apparentemente ordinato e controllato viene sconvolto dalla tragedia che colpisce il vicino Alex, un uomo dilaniato dal dolore e dalla responsabilità di due figlie, una bambina di sei anni e una neonata.

La loro vicinanza innesca un processo di cambiamento, un confronto intimo e doloroso che mette in discussione le certezze di entrambe.

La narrazione si fa allora specchio di un’umanità ferita, alla ricerca di conforto e di redenzione, in un mondo segnato dalla perdita e dalla precarietà.

La tenerezza, in questo contesto, si rivela non come un sentimento passivo, ma come un atto di coraggio, una scelta consapevole di aprirsi all’altro, di condividere il peso del dolore, di ricostruire un senso di comunità.