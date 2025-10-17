Cortona Jazz Festival: Musica, Arte e Dialogo nel Cuore della Toscana

Dal 22 al 25 ottobre, Cortona si appresta a celebrare la sua settima edizione del Cortona Jazz Festival, un evento che trascende la semplice rassegna musicale per configurarsi come un vero e proprio ponte culturale tra l’eccellenza jazzistica globale e l’identità del territorio toscano.

Più che un festival, si tratta di un’immersione pluridimensionale che abbraccia arte, gastronomia e dialogo intellettuale, offrendo al pubblico un’esperienza sensoriale e stimolante.

La programmazione di quest’anno presenta un caleidoscopio di talenti, dalle figure di spicco che hanno plasmato il linguaggio del jazz contemporaneo, a giovani leve emergenti, pronte a reinterpretare il futuro del genere.

Ohad Talmor, con la sua maestria pianistica, Joel Ross e la sua vibrafono innovativa, David Bryant e la sua carica esplosiva, Eric McPherson, Steve Cardenas e un gruppo di artisti italiani di notevole talento come Francesco Bigoni, Jen Shyu, Francesco Diodati, Francesco Ponticelli, Enrico Zanisi ed Enrico Morello, animeranno il Teatro Signorelli con performance che spaziano dalle interpretazioni più classiche alle sperimentazioni più audaci.

Un elemento distintivo dell’edizione 2025 è l’introduzione di un ciclo di conferenze pomeridiane, che si terranno nella Sala Pavolini a partire dal 18 ottobre.

Queste sessioni di dialogo, pensate per approfondire la comprensione del jazz, offriranno al pubblico l’opportunità unica di interagire direttamente con musicisti affermati ed esperti del settore, esplorando la storia, le tecniche e le dinamiche creative che definiscono il jazz.

La tradizione del festival si arricchisce ulteriormente con le consuete jam session notturne, un momento di incontro e scambio musicale tra studenti e docenti del workshop, che contribuiscono a perpetuare l’eredità del jazz e a promuovere la formazione di nuove generazioni di musicisti.

Queste improvvisazioni collettive, spesso intese come il cuore pulsante del festival, testimoniano la natura collaborativa e spontanea della musica jazz.

Cortona Jazz Festival continua a consolidare e rafforzare la sua rete di collaborazioni internazionali, stringendo legami significativi con istituzioni di prestigio come il Conservatoire Populaire de Musique/Amr di Ginevra, un centro di eccellenza nella didattica musicale, la New School of Jazz di New York, un’istituzione chiave nella formazione di musicisti jazz di talento, e Siena Jazz, un’altra realtà di spicco nel panorama italiano.

Queste partnership trasversali non solo arricchiscono la programmazione del festival, ma favoriscono anche lo scambio di competenze e la promozione del jazz a livello globale, contribuendo a creare un ecosistema musicale vibrante e dinamico.